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Funeral del Indio Solari: por qué la Justicia demora la liberación de su cuerpo

Luego de que la familia dio por finalizada la ceremonia en Avellaneda, ahora esperan la definición de la Justicia para disponer de los restos

8 de junio 2026 · 17:57hs
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El Indio Solari aún no fue cremado

El Indio Solari aún no fue cremado

La familia de Carlos “Indio” Solari espera por a la Justicia para disponer de los restos de la leyenda del rock, fallecido el 5 de junio en su casa de Parque Leloir. Mientras tanto, el cuerpo fue trasladado del Polideportivo Gatica, donde este lunes a la mañana finalizó el funeral que convocó a un millón de personas.

Terminado el velatorio del Indio Solari en Avellaneda, la familia comenzó el proceso judicial para la cremación de los restos. “Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse”, señaló la familia en el último comunicado que publicaron.

La lluvia provocó el cierre del predio Gatica y la posterior finalización de la despedida, que atrajo a 15 mil personas por hora. Luego, el cuerpo fue trasladado de manera provisoria a un cementerio del sur del conurbano bonaerense.

El lugar no fue revelado por cuestiones de seguridad y evitar así la congregación de los fanáticos, que siguieron al Indio hasta sus últimos instantes.

Por qué no fue cremado el Indio Solari

Aunque el deseo de Solari era ser cremado, esa instancia quedó momentáneamente suspendida por una decisión judicial. Ahora, el círculo íntimo de Solari deberá atravesar un procedimiento judicial para cumplir el último deseo del músico.

La cremación no fue autorizada por la justicia que por estas horas realiza las pericias complementarias para dar por finalizada la investigación sobre el deceso de Solari. Sin mediar inconvenientes, la fiscalía podrá autorizar la liberación de los restos.

Una vez habilitada, la familia podrá disponer de los restos y avanzar con la cremación en una ceremonia privada e íntima.

>> Leer más: Los estudiantes de la UNR rinden homenaje al Indio Solari

La autopsia preliminar determinó que el Indio falleció de un ACV hemorrágico, pero la fiscalía debe completar una serie de procedimientos y por eso la causa está caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

Además de las pruebas médicas, el fiscal Lucio Rivero de la Unidad Fiscal Nº2 de Ituzaingó llamará a declarar a las personas que estaban en la vivienda de Parque Leloir y también a quienes llegaron cuando aún la noticia de la muerte del cantante retumbaba entre los fanáticos.

También se espera que sea convocada la médica que acompañó a Solari en el marco de su enfermedad de Parkinson. Una vez que finalicen todas estas entrevistas y los exámenes médicos se liberará el cuerpo.

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