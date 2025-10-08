Obras viales en el sur provincial mejorarán la conectividad y el desarrollo

Habilitaron la pavimentación de un tramo de la ruta provincial 10-s e inauguraron accesos y obras de infraestructura en corredores viales provinciales en actos presididos por el gobernador, Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora, Gisela Scaglia

La conectividad vial mejora la seguridad del tránsito, a la vez que potencia la oportunidad de crecimiento de los pueblos.

La obra permitirá la conexión pavimentada entre la localidad de Theobald, la ciudad de Villa Constitución y la ruta 21, con una inversión de 15 mil millones de pesos.

En el marco del programa Ruta Segura, el gobierno de Santa Fe inauguró una serie de obras viales que mejoran la circulación en más de una decena de localidades del sur provincial. Las tareas incluyeron pavimentación, repavimentaciones, accesos, tercer carril y duplicación de calzada en las rutas provinciales 10-s y 90, beneficiando a comunidades de los departamentos Constitución y General López.

El gobernador Maximiliano Pullaro, junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, encabezó el acto realizado en Theobald, donde se habilitó la pavimentación de un tramo de 7.413 metros de la ruta provincial 10-s , que conecta la RP N° 21 con la RN N° 9. La obra incluyó el acceso a Theobald, la extensión de banquinas sobre la RP N° 21, el camino a Centro Bíblico y el desvío para tránsito pesado. “Es una ruta que llevó mucho tiempo poder llevarla adelante, con una inversión de más de 15.000 millones de pesos que nos permite la conexión entre Theobald, Villa Constitución y la ruta 21”, expresó Pullaro.

El mandatario provincial destacó que esta es “otra obra más que llevamos adelante en este concepto de que la provincia se tiene que desarrollar, que le tiene que dar a las localidades pequeñas y a las ciudades intermedias las mismas posibilidades que tienen las grandes ciudades para poder crecer y generar trabajo”. Y agregó: “Aquí la vida va a cambiar porque van a tener muchas más posibilidades, y eso también va a generar mucho crecimiento en toda la región”.

Posteriormente, las autoridades inauguraron el acceso a Sargento Cabral, como parte de las intervenciones sobre la ruta provincial 90. “Es muy lindo cortar las cintas cuando uno puede cumplirle a las comunidades que nos acompañaron hace tiempo con el voto”, dijo Pullaro, y recordó que “yo transité esta ruta yendo a mi pueblo (Hughes) y viniendo a Rosario, y había que hacerla porque no estaba en buen estado. Hubo una decisión política de llevar adelante la obra, también con los accesos a las localidades”.

Scaglia, por su parte, remarcó que "la provincia hoy es una contracara del gobierno nacional y del kirchnerismo, porque el kirchnerismo se robó la obra pública y La Libertad Avanza tomó la decisión de no hacer nada. Pero Santa Fe entendió que el camino era ordenar los recursos y hacer obra pública con transparencia, con cero corrupción y con tiempos, para que la gente sepa cuándo empieza y cuándo termina una obra”.

En Villa Constitución

Las obras se desarrollaron a lo largo de 102 kilómetros de la RP N° 90, entre Villa Constitución y Carreras. Incluyeron la construcción de terceros carriles para sobrepaso, la duplicación de calzada en el acceso a Villa Constitución, la pavimentación de banquinas y la repavimentación de la traza existente. También se ejecutaron trabajos en Empalme Villa Constitución, Godoy, Coronel Bogado, J.B. Molina, Cepeda, Cañada Rica, Máximo Paz y Alcorta.

En Rueda se repavimentó el acceso a la localidad en un tramo de 2 kilómetros. En Villa Constitución se duplicó la calzada sobre la RP N° 90 a la altura de la avenida Teniente Ramos, por donde desvía el tránsito pesado hacia el puerto, con el objetivo de mitigar congestionamientos y mejorar la seguridad vial.

Con estas obras, se refuerza la infraestructura estratégica, la equidad territorial y el desarrollo productivo. La conectividad vial y sus trabajos accesorios, no solo mejora la seguridad y el tránsito, sino que potencia las oportunidades de crecimiento en cada localidad.