"Girando ando", una propuesta musical casildense que ya suena en las redes 

"Una vez leí ¿El rock ha muerto? y sentí una tristeza enorme. Me pregunté que tenía que ver yo con eso. Hace años que no tocaba en ningún proyecto serio, había dejado atrás la propuesta Mulas de nadie, componía compulsivamente, pero las canciones quedaban en el cuaderno y no las compartía", contó Honczaruk a La Capital.

Y en esa misma línea recordó que eso lo llevó a "sacar la guitarra para empezar a darle forma a esta idea. El rock no está muerto, cambiaron algunas cosas, pero las canciones están ahí, hay muchas nuevas propuestas que son muy interesantes, y quería ser parte de eso".

"Esteban Orlandani se sumó muy pronto al proyecto y todo se hizo más fácil. Vinieron los arreglos, ensayos, los primeros vivos, y por fin pudimos grabar", resaltó, para luego señalar que "trabajamos con un gran amigo y productor musical, Germán Lucero, quien contribuyó mucho para pulir esta propuesta musical surgida desde Casilda y con la expectativa de que recorra todo el país".

"En estos tiempos -amplió- la música no solo se escucha, también se ve. La imagen se roba la atención, todo es rápido y vertiginoso. No creo que debamos seguir una alienación de mercado, pero si conjugar las artes, como hacer un buen video. Por eso decidimos filmar en vivo seis canciones para difundir la idea en las redes sociales. Invitamos a la gente a que nos busque para escuchar nuestra música".

¿De qué hablan las canciones?

Tratamos de contar los hechos que nos inquietan, como las injusticias y reivindicaciones sociales, pero también hablamos de relaciones humanas, la amistad, el compañerismo y por qué no el amor.

¿Dónde se los puede escuchar?

Somos de la generación del soporte físico, durante mucho tiempo esa herramienta nos permitió difundir nuestro material y financiar etapas del proyecto. Hoy eso no existe más y, en mí parecer, la no existencia de formatos físicos perjudica al músico. Somos de los que creemos en el objeto. Y el libro nos da la razón, porque supo sobrevivir a la modernidad.

¿Y entonces?

Bienvenidos al QR. El código nos permite de forma universal poder compartir nuestra música. Siempre que tocamos en vivo el público tiene acceso al QR y este los lleva a las páginas en las que están alojadas las canciones.

¿Tienen otros proyectos en la mira?

Estamos trabajando en un proyecto que se llama "Girando entre libros", un recorrido por las bibliotecas de toda Santa Fe