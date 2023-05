Funes: detienen a un hombre que le sacó fotos a un chico en un supermercado

“Cuando mi hija me avisa que le estaba sacando fotos a mi nene , enseguida lo encaré y le pregunté qué estaba haciendo. Se puso nervioso , le pedí que me dé el teléfono, salió corriendo y se subió a la trafic ”, contó a Infofunes la madre del chico fotografiado, quien contó que le dio aviso al personal de seguridad del negocio.

Pedófilo.jpg

"Ellos me dijeron que no son responsables de lo que pasó y que ese señor había estado toda la mañana tocando el saxo en la entrada del súper. Yo les avisé para que tengan cuidado y que ya me iba a hacer la denuncia”, añadió la madre del menor, quien tomó una foto de la patente de la furgoneta en la que escapó el acusado.

Trascendió que el detenido se desplazaba en un furgón Ducato 10D blanco, que fue secuestrado por la policía y que en febrero del 2022 tocaba el saxo en frente a la sucursal del Banco Santa Fe de Roldán. Según pudo saberse, es oriundo de San Juan y en 2007 fue arrestado en Concordia , Entre Ríos y cumplió 12 años de condena por pedofilia.