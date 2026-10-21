La Capital | La Ciudad | primavera

La primavera tarda en llegar pero ya tiene fecha: cuándo sube la temperatura en Rosario

Este fenómeno ya ocurrió hace diez años y tiene sus explicaciones. Por ahora, las mañanas frescas seguirán unos días, de la mano de un nuevo frente de tormentas

21 de octubre 2026 · 17:24hs
Google Seguir a La Capital en Google
Nubes y temperaturas templadas que se acercan a otoñales son

La Capital / Archivo

Nubes y temperaturas templadas que se acercan a otoñales son, por ahora, las condiciones que presenta la primavera.

Mañanas frías, tardes nubladas, noches despejadas y aún más frescas que las mañanas. Las condiciones meteorológicas en Rosario distan bastante de una primavera tradicional y muchos se preguntan si la estación pasará de largo. La situación que se vive tiene diversas explicaciones y ahora, a poco de que termine octubre, hay fecha de "arranque" de la estación más florida.

Por el momento, quedan algunas jornadas en las que las temperaturas serán templadas, con nubes y tormentas.

La meteoróloga Vanessa Balchunas explicó que la temperatura media de lo que va de octubre (es decir, el promedio de mínimas y máximas de cada día) es, hasta el momento, casi 3 grados menos que la media histórica. De todos modos, aclaró que el dato se completará con los registros que se desarrollen hasta el 31 de octubre inclusive.

Además, destacó los registros de las temperaturas mínimas el sábado y domingo pasados, de 4,8º y 3,2º, respectivamente. "Son temperaturas invernales", expresó.

>> Leer más: Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia

A pesar de esas cifras llamativas para esta época del año, la meteoróloga aseveró que esto "no es un fenómeno desconocido" y detalló: "En octubre de 2015 tuvimos varios episodios fríos. El 3 de octubre de 2015 se registró 3º de mínima y la máxima no superó los 15,5º. En 2016, durante el mismo mes, también hubo períodos fríos, con mínimas de 5,7º". La particularidad del evento este año, señaló, es la persistencia de ese frío a lo largo de varias jornadas.

El Niño no influye

El desarrollo de El Niño, que se prevé que se mantenga al menos hasta febrero de 2027 según estimaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), no es algo que influya en este octubre más fresco de lo habitual, explicó Balchunas.

"El Niño influye en patrones de circulación atmosférica, favorece un mayor ingreso de humedad a la región y precipitaciones en la zona central del país, pero no necesariamente tiene que ver con que tengamos una primavera cálida o fresca. Esto tiene que ver con forzantes climáticos propios de nuestra zona y parte de la explicación de este frío son las permanentes masas frontales de aire frío que llegan desde el sur", detalló.

En ese sentido, aseguró que "la primavera seguirá siendo variable" y anticipó: "Las temperaturas bajas continúan y recién en la última semana de octubre podemos hablar de jornadas cercanas a 23º, pero con mínimas que seguirán abajo de 14º. Vamos a esperar una suba cuando empecemos a llegar a los primeros días de noviembre".

Por qué hace frío en primavera

La situación que se vive en la región tiene un porqué. Al respecto, Balchunas contó este fenómeno se asocia a la persistente circulación de aire, lo que ayuda a que ingresen masas de aire frío desde el sur argentino de manera continua. A su vez, la alta nubosidad no permite que el sol caliente la superficie ni que las temperaturas suban.

"En lo que va de octubre, hubo varias jornadas de nubosidad seguidas, por no decir hasta dos semanas. El viento del este y del sudeste aportan nubosidad con inestabilidad, por lo que las máximas nunca llegan a ascender. Sumado al ingreso de aire frío que suele darse en noches despejadas en las que la temperatura desciende después de algún período de inestabilidad, el enfriamiento se da principalmente en las madrugadas y no se puede elevar la temperatura como correspondería a octubre", profundizó Balchunas.

Noticias relacionadas
Las temperaturas moderadas y la humedad favorecen cultivos como el trigo y el maíz temprano, aunque la nubosidad puede reducir el crecimiento.

Clima y agro: lluvias, humedad en ascenso y fresco de otoño en plena primavera

la unr abrio la inscripcion al curso preuniversitario para los ingresantes

La UNR abrió la inscripción al curso preuniversitario para los ingresantes

Uber funciona por fuera de la regulación de aplicaciones de transporte.

El Concejo no logró un acuerdo sobre Uber en Rosario y la discusión sigue abierta

Más de una década de promesas incumplidas para las rutas nacionales 11 y 34

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década

Las más leídas

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

Gonzalo Belloso: Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central

Gonzalo Belloso: "Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central"

Lo último

Choque y vuelco en la A012: un camionero quedó atrapado y fue trasladado en helicóptero al Heca

Choque y vuelco en la A012: un camionero quedó atrapado y fue trasladado en helicóptero al Heca

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe tras diez meses de parálisis

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe tras diez meses de parálisis

Las exportaciones agroindustriales crecieron 13,2%

Las exportaciones agroindustriales crecieron 13,2%

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe tras diez meses de parálisis

La histórica empresa láctea negocia un acuerdo con una firma cordobesa para volver a producir en la localidad de Lehmann. Los trabajadores acumulan meses sin cobrar. La compañía arrastra deudas por casi 120 mil millones de pesos.

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe tras diez meses de parálisis
Dramática crecida del Paraná en una ciudad turística: se rompieron las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana
Información General

Dramática crecida del Paraná en una ciudad turística: se rompieron las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos
Economía

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario
Política

Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

El Papa León XIV no necesitará tratamiento oncológico y crece la expectativa por su viaje a la Argentina
El Mundo

El Papa León XIV no necesitará tratamiento oncológico y crece la expectativa por su viaje a la Argentina

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década
La Ciudad

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década

Las más leídas
Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

Gonzalo Belloso: Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central

Gonzalo Belloso: "Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central"

Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia

Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia

Ovación
Primera C: los equipos rosarinos del ascenso se juegan a todo o nada
Ovación

Primera C: los equipos rosarinos del ascenso se juegan a todo o nada

Primera C: los equipos rosarinos del ascenso se juegan a todo o nada

Primera C: los equipos rosarinos del ascenso se juegan a todo o nada

Gonzalo Belloso: Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central

Gonzalo Belloso: "Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central"

Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada

Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada

Policiales
Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp
Policiales

Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

Detienen en Buenos Aires a Ladrillo, condenado en 2018 como parte de Los Monos

Detienen en Buenos Aires a "Ladrillo", condenado en 2018 como parte de Los Monos

Cordobés preso cuando intentaba robar con inhibidor de señales

Cordobés preso cuando intentaba robar con inhibidor de señales

La Ciudad
La primavera tarda en llegar pero ya tiene fecha: cuándo sube la temperatura en Rosario
La Ciudad

La primavera tarda en llegar pero ya tiene fecha: cuándo sube la temperatura en Rosario

La UNR abrió la inscripción al curso preuniversitario para los ingresantes

La UNR abrió la inscripción al curso preuniversitario para los ingresantes

El Concejo no logró un acuerdo sobre Uber en Rosario y la discusión sigue abierta

El Concejo no logró un acuerdo sobre Uber en Rosario y la discusión sigue abierta

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad
La Ciudad

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp
Policiales

Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp

Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta
Economía

"Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta"

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores
Economía

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por avivadas con la patente

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por "avivadas" con la patente

Cuáles son los temas urgentes de la salud en Latinoamérica y el impacto en Argentina

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Cuáles son los temas urgentes de la salud en Latinoamérica y el impacto en Argentina

Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta
Policiales

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

La Justicia rechazó el reclamo millonario de arquitectos cordobeses por el Museo Castagnino
La Ciudad

La Justicia rechazó el reclamo millonario de arquitectos cordobeses por el Museo Castagnino

El obispo alinea a las fuerzas vivas de Rosario ante la llegada del Papa

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

El obispo alinea a las fuerzas vivas de Rosario ante la llegada del Papa

El sistema Lince fue clave para detener a dos jóvenes por robo de celulares en el centro de Rosario
Policiales

El sistema Lince fue clave para detener a dos jóvenes por robo de celulares en el centro de Rosario

Ratificaron la prisión del exfiscal Ríos Artacho por el millonario desvío de fondos judiciales
Policiales

Ratificaron la prisión del exfiscal Ríos Artacho por el millonario desvío de fondos judiciales

Un arcoiris de fuego sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario
La Ciudad

Un "arcoiris de fuego" sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario

El Fresu calculó en más de $3 millones el salario mínimo, vital y móvil
Economía

El Fresu calculó en más de $3 millones el salario mínimo, vital y móvil

TC: los autos saldrán a la pista del aeropuerto antes de la carrera
La Ciudad

TC: los autos saldrán a la pista del aeropuerto antes de la carrera

Hugo Yasky: Este programa económico se encamina al fracaso
Economía

Hugo Yasky: "Este programa económico se encamina al fracaso"

Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de 8 metros instalando fibra óptica
Policiales

Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de 8 metros instalando fibra óptica

Discapacidad y reforma electoral generan diferencias en la cúpula del gobierno
Politica

Discapacidad y reforma electoral generan diferencias en la cúpula del gobierno

Parkinson: Rabbia reclamó medidas ante la falta de medicación para pacientes
La Ciudad

Parkinson: Rabbia reclamó medidas ante la falta de medicación para pacientes

El gobierno defendió el presupuesto 2027 para las universidades
Política

El gobierno defendió el presupuesto 2027 para las universidades