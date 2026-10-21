La primavera tarda en llegar pero ya tiene fecha: cuándo sube la temperatura en Rosario

Este fenómeno ya ocurrió hace diez años y tiene sus explicaciones. Por ahora, las mañanas frescas seguirán unos días, de la mano de un nuevo frente de tormentas

Mañanas frías, tardes nubladas, noches despejadas y aún más frescas que las mañanas . Las condiciones meteorológicas en Rosario distan bastante de una primavera tradicional y muchos se preguntan si la estación pasará de largo . La situación que se vive tiene diversas explicaciones y ahora, a poco de que termine octubre, hay fecha de "arranque" de la estación más florida .

Por el momento, quedan algunas jornadas en las que las temperaturas serán templadas, con nubes y tormentas .

La meteoróloga Vanessa Balchunas explicó que la temperatura media de lo que va de octubre (es decir, el promedio de mínimas y máximas de cada día) es, hasta el momento, casi 3 grados menos que la media histórica . De todos modos, aclaró que el dato se completará con los registros que se desarrollen hasta el 31 de octubre inclusive.

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A pesar de esas cifras llamativas para esta época del año, la meteoróloga aseveró que esto "no es un fenómeno desconocido" y detalló: "En octubre de 2015 tuvimos varios episodios fríos. El 3 de octubre de 2015 se registró 3º de mínima y la máxima no superó los 15,5º. En 2016, durante el mismo mes, también hubo períodos fríos, con mínimas de 5,7º". La particularidad del evento este año, señaló, es la persistencia de ese frío a lo largo de varias jornadas.

El Niño no influye

El desarrollo de El Niño, que se prevé que se mantenga al menos hasta febrero de 2027 según estimaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), no es algo que influya en este octubre más fresco de lo habitual, explicó Balchunas.

"El Niño influye en patrones de circulación atmosférica, favorece un mayor ingreso de humedad a la región y precipitaciones en la zona central del país, pero no necesariamente tiene que ver con que tengamos una primavera cálida o fresca. Esto tiene que ver con forzantes climáticos propios de nuestra zona y parte de la explicación de este frío son las permanentes masas frontales de aire frío que llegan desde el sur", detalló.

En ese sentido, aseguró que "la primavera seguirá siendo variable" y anticipó: "Las temperaturas bajas continúan y recién en la última semana de octubre podemos hablar de jornadas cercanas a 23º, pero con mínimas que seguirán abajo de 14º. Vamos a esperar una suba cuando empecemos a llegar a los primeros días de noviembre".

Por qué hace frío en primavera

La situación que se vive en la región tiene un porqué. Al respecto, Balchunas contó este fenómeno se asocia a la persistente circulación de aire, lo que ayuda a que ingresen masas de aire frío desde el sur argentino de manera continua. A su vez, la alta nubosidad no permite que el sol caliente la superficie ni que las temperaturas suban.

"En lo que va de octubre, hubo varias jornadas de nubosidad seguidas, por no decir hasta dos semanas. El viento del este y del sudeste aportan nubosidad con inestabilidad, por lo que las máximas nunca llegan a ascender. Sumado al ingreso de aire frío que suele darse en noches despejadas en las que la temperatura desciende después de algún período de inestabilidad, el enfriamiento se da principalmente en las madrugadas y no se puede elevar la temperatura como correspondería a octubre", profundizó Balchunas.