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Arteaga, un pueblo que apuesta a la seguridad, la educación y la calidad de vida

La localidad del sur santafesino incorporó un botón de pánico digital que protege a sus vecinos incluso fuera del pueblo. Julián Vignatti repasó los avances de una gestión que apuesta a las obras y los servicios públicos

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

22 de octubre 2026 · 10:20hs
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Con diez años al frente de la Comuna

Con diez años al frente de la Comuna, Vignatti considera que la principal fortaleza de las administraciones locales reside en su vínculo cotidiano con los vecinos.
Arteaga, un pueblo que apuesta a la seguridad, la educación y la calidad de vida

Arteaga, un pueblo que apuesta a la seguridad, la educación y la calidad de vida

Arteaga, un pueblo que apuesta a la seguridad, la educación y la calidad de vida

Arteaga, una localidad de 3.500 habitantes ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, a unos 100 kilómetros de Rosario y muy cerca del límite con Córdoba, atraviesa una etapa de transformaciones que combina obras de infraestructura, inversiones en seguridad, salud y educación, y un creciente movimiento de visitantes atraídos por las misas de sanación del padre Roberto Bigolin. Su presidente comunal, Julián Vignatti, compartió los principales avances de una gestión que busca preservar la identidad y la tranquilidad de los pueblos del interior.

Uno de los anuncios más recientes es la puesta en funcionamiento de un botón de pánico digital, desarrollado para brindar asistencia inmediata a los vecinos ante situaciones de inseguridad, emergencias médicas, incendios o violencia de género. La herramienta se integra al Centro de Monitoreo comunal, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, y permite coordinar respuestas con distintas instituciones.

“Para nosotros, el principal capital que tiene Arteaga es la tranquilidad de vivir en nuestra localidad. Que un chico pueda ir solo en bicicleta a practicar fútbol y regresar a su casa sabiendo que no le va a pasar nada”, expresó Vignatti.

Seguridad que trasciende los límites

El nuevo dispositivo permite que cada vecino tenga en la pantalla de su teléfono celular un acceso directo para solicitar asistencia. Al mantener presionado el botón durante dos segundos, se genera una alerta que llega al Centro de Monitoreo, cuyos operadores deben comunicarse con el usuario en un plazo máximo de 20 segundos.

El sistema incorpora geolocalización y un registro de las intervenciones, lo que permite coordinar respuestas con la policía, los bomberos o los servicios sanitarios y evaluar los tiempos de actuación de cada institución.

Esta última característica constituye uno de los aspectos más novedosos de la iniciativa. El Centro de Monitoreo puede conocer cuánto tiempo demoró la policía en responder a una alerta, cuánto tardó una ambulancia en llegar a una emergencia o cómo actuaron los bomberos ante un incendio. Cada intervención queda registrada, lo que permite realizar un seguimiento y mejorar los mecanismos de respuesta.

Vignatti explicó que la herramienta atravesó siete meses de pruebas y cuenta con capacidad para incorporar hasta 10.000 usuarios. Una de sus particularidades es que está pensada para acompañar a los habitantes de Arteaga incluso cuando se encuentran fuera de la localidad.

“Un joven que viene a estudiar a Rosario puede activar una emergencia médica y nuestro Centro de Monitoreo recibe su ubicación, identifica el servicio más cercano y gestiona la asistencia. Está pensado para el arteaguense, no solamente para quien está físicamente en Arteaga”, destacó.

La posibilidad de utilizar el dispositivo fuera del pueblo representa una ampliación del concepto tradicional de seguridad local. El sistema no se limita a la vigilancia de calles y espacios públicos, sino que procura ofrecer una red de asistencia para los vecinos, independientemente de dónde se encuentren.

La iniciativa forma parte de una política de prevención que comenzó hace cinco años, con inversiones tecnológicas, incorporación de personal especializado y capacitación mensual de los operadores. Según el mandatario, durante ese período solamente se registraron hechos menores de inseguridad, que pudieron esclarecerse.

El presidente comunal explicó que el objetivo fue pasar de un esquema de videovigilancia utilizado principalmente para esclarecer delitos a otro que permitiera prevenir situaciones y responder de manera inmediata.

Hacia el pavimento total

Otro de los avances destacados es el proceso de pavimentación urbana. Actualmente, apenas tres cuadras permanecen sin pavimentar, una de las cuales está prevista para antes de finalizar 2026.

“Creemos que el año que viene vamos a estar terminando el proceso y alcanzando el ciento por ciento de pavimento”, anticipó Vignatti.

El presidente comunal subrayó que estos resultados no pertenecen exclusivamente a su administración, sino que son consecuencia de un trabajo sostenido durante distintas gestiones.

“Arteaga es una construcción histórica. Hace diez años que estoy, pero todas las gestiones anteriores, con distintos signos políticos, aportaron a este proceso evolutivo. Somos producto de las instituciones de nuestro pueblo”, afirmó.

Salud públicay calidad de vida

En materia sanitaria, Arteaga dispone de un Samco con guardia clínica permanente, guardias pasivas de pediatría y cardiología, nuevo laboratorio y equipamiento de diagnóstico.

Entre los servicios se destaca la disponibilidad de un mamógrafo, que permite realizar estudios gratuitos, una prestación poco frecuente en localidades de esta escala.

El funcionamiento del establecimiento requiere un aporte económico sostenido de la Comuna, que también participa en obras de infraestructura y en la ampliación de las prestaciones médicas.

Política educativa

La política educativa constituye otro de los ejes de la gestión. Además de la construcción de nuevas aulas y mejoras en los establecimientos escolares, la Comuna sostiene un sistema gratuito de transporte para estudiantes que cursan carreras en Rosario.

El servicio contempla viajes semanales de ida y regreso, mientras que una residencia estudiantil, que funciona desde hace tres años, ofrece alojamiento sin costo a más de ocho jóvenes de la localidad.

“Por más que la universidad sea pública, para una familia trabajadora del pueblo alquilar en Rosario puede resultar prácticamente imposible. Queremos igualar oportunidades”, sostuvo Vignatti.

El mandatario consideró que esta inversión representa una apuesta al futuro, ya que la formación de profesionales también puede contribuir al desarrollo de la comunidad.

La fe que moviliza a toda la región

Más allá de las políticas públicas, Arteaga vive un fenómeno religioso que comenzó a trascender sus fronteras. Las misas de sanación del padre Roberto Bigolin convocan a fieles de diferentes localidades y generan un movimiento que también beneficia a la gastronomía y al comercio local.

El sacerdote llegó hace doce años y, según recordó Vignatti, comenzó su tarea pastoral recorriendo en bicicleta cientos de hogares. “Visitó más de 700 casas. Esa cercanía y sensibilidad generaron una contención espiritual maravillosa para nuestro pueblo, especialmente durante momentos difíciles como la pandemia”, relató.

Actualmente, las celebraciones dominicales reúnen, según el presidente comunal, a más de mil personas, mientras que una vez por mes se realizan las misas de sanación.

El movimiento se complementa con propuestas gastronómicas y espacios tradicionales como Lago Di Como, un paraje rural donde se conservan una capilla, una escuela y un salón que recibe encuentros y bailes populares.

“Los domingos los restaurantes están llenos y llegan colectivos de otras localidades. Todo esto permite mostrar lo hermoso que es Arteaga”, señaló.

El valor de la cercanía y los desafíos futuros

Con diez años al frente de la Comuna, Vignatti considera que la principal fortaleza de las administraciones locales reside en su vínculo cotidiano con los vecinos.

También planteó la necesidad de que presidentes comunales e intendentes tengan mayor participación en las decisiones provinciales y nacionales. “Los presidentes comunales tenemos una manera de concebir la política mucho más cercana a la sociedad. Para nosotros, una persona que no llega a fin de mes tiene nombre y apellido. La conocemos y sabemos lo que le pasa”, reflexionó.

En ese sentido, sostuvo que el crecimiento de Arteaga es resultado de una construcción colectiva que trasciende las gestiones y los dirigentes.

Entre el avance de la infraestructura, la incorporación de tecnología, el fortalecimiento de los servicios públicos y una identidad comunitaria que se mantiene vigente, Arteaga busca consolidar un modelo de desarrollo en el que la modernización no implique perder aquello que, según su presidente comunal, constituye su mayor patrimonio: la tranquilidad y la cercanía entre sus habitantes.

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