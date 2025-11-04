La Capital | La Región | aulas

Inauguraron tres aulas en escuelas de Teodelina, Murphy y Santa Isabel

La senadora provincial Leticia Di Gregorio participó de las inauguraciones de las tres aulas en Teodelina, Murphy y Santa Isabel

4 de noviembre 2025 · 10:00hs
Programa Mil Aulas. La senador provincial Leticia Di Gregorio participó de la inauguración de las tres aulas 

Las ampliaciones de los edificios de tres escuelas fueron inauguradas en las localidades de Teodelina, Murphy y Santa Isabel, en el departamento General López.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio celebró la inauguración de las aulas en la tres escuelas en el sur santafesino, en el marco del programa provincial “Mil Aulas”, impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro, para fortalecer la infraestructura educativa en toda la provincia.

En cada caso, se trata de ampliaciones que permitirán mejorar la calidad educativa y ofrecer espacios más adecuados para el aprendizaje.

Las inauguraciones de las aulas se realizaron en la Escuela N° 6382 “República de Venezuela”, de Teodelina; en la Escuela N° 670 “Doctor Ricardo Gutiérrez”, de Murphy, y en la Escuela N° 179 “Bartolomé Mitre”, de Santa Isabel.

Rol clave de los gobiernos locales

Además, la senadora Di Gregorio resaltó el rol clave de los gobiernos locales en la concreción de estas obras, destacando el trabajo articulado con los presidentes comunales e intendentes. En este sentido, mencionó a Joaquín Poleri, de Teodelina,; a Ezequiel Rodríguez, de Murphy, y a Pablo Giorgis, de Santa Isabel, subrayando que “las comunas y municipios son piezas fundamentales, aportando logística y mano de obra para que estas aulas hoy sean una realidad”.

Di Gregorio remarcó el compromiso del gobierno provincial con la educación pública, afirmando que “el gobernador Maximiliano Pullaro tomó un compromiso con la infraestructura escolar”, valorando en esta línea la labor de los equipos educativos. “Inauguramos mucho más que aulas, estamos acompañando el esfuerzo de la comunidad educativa y de los chicos de toda la región”, destacó la legisladora.

Por último, Di Gregorio indicó que la infraestructura escolar “habla de lo que pensamos de la educación pública”, y subrayó la importancia de seguir trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación y las comunidades escolares. “Contar con nuevas aulas demuestra la decisión del gobernador Pullaro de invertir en infraestructura educativa”, concluyó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

