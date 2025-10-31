¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de octubre para estatales de la provincia de Santa Fe Los empleados provinciales percibirán sus haberes entre el primero y el 7 de noviembre. En esta nota, los detalles 31 de octubre 2025 · 10:29hs

La Provincia dio a conocer el cronograma de pagos de sueldos para los trabajadores estatales

Los trabajadores estales de la provincia de Santa Fe ya pueden conocer cuándo cobrarán su sueldo del mes de octubre. En ese sentido, el gobierno provincial afirmó que los empleados públicos percibirán sus haberes entre el lunes 3 de noviembre y concluirán el viernes 7.

Cabe remarcar que la liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 5 % para octubre respecto a junio (1,5% julio, 1,5% agosto, 1% septiembre y 1% octubre), con un mínimo garantizado de $ 70.000.

Entonces, los salarios del mes de octubre impactarán en las cuentas de los trabajadores provinciales durante los primeros días del mes. Los primeros en cobrar serán los escalafones Policiales y Penitenciario y los pasivos que cobren hasta $ 1.050.000, el sábado primero de noviembre.

Los últimos en percibir sus haberes serán las autoridades superiores de los distintos poderes percibirán sus haberes recién el el lunes 10, pero tendrán el dinero depositado en sus cuentas el sábado 8 de noviembre.

Cronograma de pagos de octubre para trabajadores provinciales El cronograma de pagos que compartió el Gobierno de la provincia de Santa Fe es el siguiente: Lunes 3 de noviembre (acreditación en cuenta sábado 1° de noviembre) Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.050.000.

Escalafón Policial y Penitenciario. Martes 4 de noviembre Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.050.000

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio. Miércoles 5 de noviembre Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.050.000

Docentes de Escuelas Privadas Históricas Viernes 7 de noviembre (acreditación en cuenta jueves 6 de noviembre) Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.050.000 Lunes 10 de noviembre (acreditación en cuenta sábado 8 de noviembre) Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.