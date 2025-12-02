Se inaugura el Nuevo Edificio Judicial de San Lorenzo

Modernidad, tecnología y eficiencia al servicio de la ciudadanía. La ceremonia será este miércoles y se podrá seguir en vivo por YouTube

Este miércoles 3 de diciembre desde las 11.30, la Corte Suprema de Justicia, integrada por su presidente, Roberto Falistocco, y los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y la ministra Margarita Zabalza dejarán inaugurado el flamante edificio de la sede judicial de los Tribunales de San Lorenzo. El imponente edificio se encuentra ubicado en la calle San Carlos 848.

En un hito para la administración judicial de la región, este miércoles desde las 11.30, se inaugura la ampliación y refuncionalización del Edificio Judicial de San Lorenzo, una obra que concentra toda la actividad judicial en un único complejo, incluyendo la vinculación con el edificio anexo.

Este proyecto, resultado de múltiples acciones y gestiones, representa un avance significativo en infraestructura y servicios para la comunidad.

El edificio está compuesto por la estructura existente, reciclada íntegramente (1.560 m²), una ampliación en altura (729 m²) y el anexo refuncionalizado (514 m²), lo que representa un total de 2.803 m².

Se destaca por su diseño moderno, materiales nobles y tradicionales, y equipamiento de última tecnología, garantizando eficiencia energética y monitoreo remoto para su mantenimiento.

Entre las innovaciones, sobresale el sistema de climatización VRF, que permite un ahorro energético del 50 % respecto a sistemas convencionales, con control local y remoto.

La infraestructura tecnológica incluye la actualización y traslado del Data Center, centralización de servicios de telefonía, videovigilancia y detectores de incendio, así como conexión de red para puestos de trabajo bajo normas rj45 y estándares vigentes.

Se ejecutó una subestación transformadora aérea y tendido eléctrico subterráneo, garantizando provisión eléctrica directa desde la red de media tensión. Además, se instaló un grupo electrógeno autónomo para abastecer el edificio y el anexo.

La seguridad es otro pilar fundamental, con sistemas de videovigilancia con IA, control de acceso mediante rayos X y biometría, y detección sectorizada de incendios, todo monitoreado localmente y de forma remota.

El edificio cuenta con puestos informáticos con doble monitor, servicios de wifi público y específico para audiencias y jueces.

El mobiliario institucional es completamente nuevo, pensado para la comodidad y funcionalidad de todos los empleados. Los cerramientos de aluminio son de primera línea, doble vidriado y control solar aseguran confort térmico y acústico superior, complementados por cortinas roller screen y black out según la necesidad.

En cuanto a la distribución, el ingreso principal es por el atrio, con circulaciones diferenciadas hacia Defensoría General y Área Penal (OGJ – Salas de audiencias), el edificio anexo (Juzgado Laboral) y los distintos niveles donde se ubican los juzgados de Familia, Civiles, Circuito, y áreas funcionales en el subsuelo. La circulación de detenidos es independiente y aislada, garantizando seguridad y privacidad.

El edificio cumple con todos los requisitos de accesibilidad, incluyendo rampas, ascensores y sanitarios específicos, además de servicios como expendedores de agua y lactario para madres y espacio cuidado para embarazadas.

Las dependencias que funcionarán en el complejo abarcan Juzgados Civiles y Comerciales, de Circuito, de Familia, Laboral las Defensorías civiles y fiscalías extrapenales y áreas funcionales como Habilitación, Intendencia, Certificaciones, Informática, Economato, Depósitos y Médico Forense.

También dispone de servicios públicos de sanitarios, sala de máquinas, fotocopiadora y atención de Santa Fe Servicios.

La ceremonia de inauguración podrá seguirse en vivo desde las 11.30, por el canal de YouTube del Poder Judicial de Santa Fe.