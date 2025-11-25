La Capital | La Ciudad | Violencia de género

Violencia de género: cuál es el "cambio de paradigma" que traen las tobilleras electrónicas

El gobernador Pullaro encabezó el acto en el que se presentó el nuevo dispositivo que llevarán los acusados por la justicia, monitoreados a través de la central del 911

25 de noviembre 2025 · 11:43hs
Pullaro durante el acto de presentación de las tobilleras electrónicas duales que deberán usar los acusados por violencia de género

Tobilleras electrónicas duales para prevenir hechos de violencia de género

Cecilia Vranicich

Foto: Gobierno de Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro aseguró este martes que con la puesta en marcha del sistema de tobilleras electrónicas duales para prevenir casos de violencia de género “se está cambiando el paradigma” de cómo afrontar ese problema. “Ojalá muchas provincias nos imiten, pero no en la inversión de dinero, sino para sumarse a un sistema de seguridad pública”, agregó. El mandatario pronunció un discurso durante el acto oficial que se realizó esta mañana en la sede local de Gobernación en el que fue presentado el nuevo sistema que llega para reemplazar el botón de pánico.

El gobierno provincial realizó el anuncio de la puesta en marcha de este dispositivo en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra La Mujer. La intención del flamante mecanismo es que sea la persona denunciada en la Justicia por violencia intrafamiliar o machista, la que quede expuesta ante las autoridades en caso de quebrantar una restricción judicial, sin necesidad de que la víctima se comunique con el 911 o realice una denuncia en forma presencial ante un organismo. El nuevo método reemplazará en unos meses al botón de pánico.

El gobernador subrayó en ese sentido: “Que el agresor sea la persona que lleve la tobillera con el dispositivo que lo geolocaliza, y que el aparato sea monitoreado las 24 horas por personal policial, dispuesto a intervenir en cuanto se detecte que el agresor se está acercando a la víctima más de lo que permite la Justicia, es un cambio de paradigma. Ahí estará la Policía de la provincia de Santa Fe, acudiendo a ese caso en ese preciso momento. Eso significa que no vamos a re victimizar a la víctima y al agresor lo estaremos controlando las 24 horas”, remarcó el gobernador.

tobilleras
Las tobilleras duales fueron presentadas esta mañana en la sede de Gobernación.

Con relación a la puesta en práctica del sistema de tobilleras duales, Pullaro también llamó al Poder Judicial "no colapsar el sistema", porque dijo: "Para la Justicia sería más fácil tirarnos órdenes para que pongamos tobilleras a cualquier persona que es denunciada. Eso es imposible, no solo por el dinero sino por la operatividad que tiene el sistema. No se puede dar una tobillera a todo el mundo. Por eso, debe haber un trabajo coordinado por parte de las diferentes áreas del Estado en la construcción de esta política pública".

"Si trabajamos bien y ajustamos este sistema, a los agresores los vamos a detectar mucho tiempo antes y resolveremos problemas que, en muchos casos, terminan siendo hechos sumamente graves. Y si al sistema lo hacemos eficiente, vamos a seguir invirtiendo y comprando más tobilleras o pulseras duales. Iremos ajustando el sistema en función del trabajo junto al Ministerio Público de la Acusación. El femicidio hay que llamarlo femicidio, y hay que trabajar con todos los mecanismo que tiene el estado para que esto se termine", destacó.

Pullaro, al abrir su discurso, dijo que "hoy es un día importante para las políticas públicas en Santa Fe. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra Las Mujeres, mostramos el compromiso en la construcción de políticas públicas a largo plazo en la inversión por parte del Estado para terminar con flageles que durante años estuvieron dentro de la sociedad y hoy empiezan a cambiar . En primer lugar, quiere agradecer a nuestra titular de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad por el compromiso que llevó adelante en estos casi dos años de trabajo".

Tobilleras, un sistema de seguridad pública

"Este dispositivo no es solo una inversión importante que hace el gobierno. Santa Fe destinará muchos recursos por mes para el mantenimiento de los mismos. Esto es parte de un sistema de seguridad pública coordinado con el MPA y con el Ministerio de Igualdad y Desarrollo. No es una acción aislada. No se podría hacer sin el despliegue operativo que tenemos en las grandes ciudades. Esto hubiese sido imposible llevarlo adelante en el 2023/22 cuando la presencia policial era nula. Por más que se hubiese tomado la decisión de invertir en ese momento, hubiese caído en saco roto. Hoy tenemos una política en la que medidos cuando una mujer víctima de violencia de género o de violencia intrafamililar cuánto tiene demora un móvil policial. Eso lo tomamos como incidencia de prioridad", agregó.

De la presentación participaron también los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; y de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, junto a la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Maria Cecilia Vranicich; las secretarias de Mujeres, Género y Diversidad, Alicia Tate; de Gestión Institucional, Virginia Coudannes y de Asuntos Penales, Lucía Masneri; el director provincial de Atención de Emergencias, Pablo Polito; el fiscal regional, Jorge Nessier; autoridades provinciales, de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario Provincial.

Un protocolo para la utilización de tobilleras

Por su parte, la Fiscal General de Santa Fe, Cecilia Vranicich, señaló que en el informe de gestión del MPA del año 2024 "se señalaron indicadores relevantes sobre las violencias de géneros. En primer lugar estamos trabajando en la instalación de criterios para imputar femicidios en contexto de criminalidad organizada, ya tenemos antecedentes, producción y sistematización de información sobre femicidios y muertes violentas de mujeres con un registro único en la provincia de Santa Fe”, y recordó que “el año pasado se registraron 30 mil legajos iniciados en violencias de género”.

vranicich
Cecilia Vranicich, fiscal general de Santa Fe.

"También tenemos dificultades en las que estamos trabajando fuertemente para superarlas en la articulación institucional y en el riesgo de evitar revictimizaciones. Queremos consolidar la persecución de este tipo de delitos porque, junto a las violencias altamente lesivas y a las economías ilegales, es uno de los objetivos priorizados. Ahora viene el enorme desafío para todos los actores institucionales, especialmente en el ámbito de la justicia. Debemos trabajar, junto con el Ministerio de Justicia, en u protocolo para establecer exactamente en qué casos se deben utilizar estos dispositivos duales", destacó.

En ese sentido, subrayó: "Fiscales, jueces penales y jueces de Familia debemos ser responsables en evitar que colapse (de tobilleras) el sistema. Este es un ofrecimiento que hace el Poder Ejecutivo, que es muy importante, pero tenemos que tener la responsabilidad de parte del lado de la Justicia tanto Penal como Civil o de Familia de no colapsar el sistema. Por eso es importante trabajar en un protocolo y establecer claramente cuáles son los indicadores de Riesgos. Tienen que ser indicadores de riesgo alto o altísimos para establecer que una mujer utilice esta pulsera".

Sobre el final de su alocución, Vranicich aportó números que "se deben tener presentes en cuanto a muertes violentas de mujeres. En lo que va del 2025, tuvimos 25, de las 15 fueron femicidios. De esos 15, diez fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, tres fueron cometidos por vecinos o familiares. Esos son datos de violencias que debemos seguir trabajando desde todos los lugares del estado porque son también violencias domésticas o intrafamiliares muy complejas

