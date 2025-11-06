La Capital | La Región | Reconquista

Reconquista presentó Banco de Seguridad, una red colaborativa de cámaras de video

La Municipalidad de Reconquista presentó este lunes una nueva herramienta destinada a fortalecer la seguridad ciudadana, en continuidad con el programa Ojos en Alerta, que ya cuenta con la participación de más de siete mil vecinos.

6 de noviembre 2025 · 07:00hs
Reconquista. El Banco de Seguridad permitirá integrar cámaras de vigilancia privadas y públicas

Reconquista. El Banco de Seguridad permitirá integrar cámaras de vigilancia privadas y públicas

La Municipalidad de Reconquista presentó este lunes una nueva herramienta destinada a fortalecer la seguridad ciudadana, en continuidad con el programa Ojos en Alerta, que ya cuenta con la participación de más de siete mil vecinos.

Lo hizo a través de una conferencia de prensa frente a las oficinas del CEO, en el Hall de la Terminal de Omnibus, que estuvo encabezada por el intendente doctor Enri Vallejos, acompañado por el secretario de Control Público, licenciado Nicolás Sandrigo; la directora general de la Policía de la provincia de Santa Fe, doctora Eva María Cainelli, y el director provincial de Investigaciones Criminalísticas de la provincia de Santa Fe, doctor Rolando Galfrascoli.

Se trata del programa “Banco de Seguridad”, un banco de imágenes voluntario y colaborativo que consiste en integrar las cámaras de seguridad exteriores de domicilios particulares y comercios al Centro Estratégico de Operaciones (CEO); y de esta forma crear un anillo de protección visual en toda la ciudad, multiplicando nuestra capacidad de prevención y esclarecimiento de delitos.

En ese marco, se destacó el compromiso de la comunidad que, de manera voluntaria, se ofrece a ceder imágenes y colaborar con la instalación de cámaras en distintos barrios, permitiendo que muchas de ellas sean monitoreadas las 24 horas.

Durante la alocución, se subrayó que la ciudad avanza en la incorporación de cámaras con inteligencia artificial, tecnología que antes resultaba inaccesible para los municipios y que hoy puede utilizarse para beneficio de los ciudadanos. “La tecnología es parte de nuestras vidas y debemos usarla inteligentemente para mejorar la seguridad” , remarcó Vallejos.

El Banco de Seguridad integrará cámaras privadas y públicas

El nuevo Banco de Seguridad permitirá integrar cámaras privadas que registren la vía pública, a través de un consentimiento informado y voluntario de los vecinos. El registro se podrá realizar fácilmente mediante un código QR o ingresando al sitio oficial del municipio, https://reconquista.gob.ar/

Las autoridades aclararon además que el sistema no solicita acceso a cámaras dentro de las propiedades sino únicamente a aquellas que apuntan hacia el espacio público. De esta manera, se busca evitar que la policía deba solicitar imágenes puerta a puerta, optimizando los tiempos de respuesta y fortaleciendo el trabajo conjunto entre los vecinos, las fuerzas de seguridad y el gobierno local.

Finalmente, el intendente destacó el potencial de la red de cámaras existentes en Reconquista, estimadas en más de 10 mil unidades, y la importancia de aprovechar ese recurso colectivo para construir una ciudad más segura, moderna y conectada.

Noticias relacionadas
Carol Mora y Martín Blanco, víctimas del doble crimen en Reconqusita. 

Doble crimen en Reconquista: imputan femicidio al hombre que mató a su expareja y un amigo

Medidas de protección excepcionales. Unos 1.800 niños y niñas en Santa Fe fueron separados de sus progenitores

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

El Colegio de Escribanos realizará una jornada de asesoramiento notarial comunitario. 

Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales

Ruta 21. El gobierno provincial llamó a licitación pública para repavimentar 7 kilómetros de la traza

El puerto gana conectividad: licitan la repavimentación de la ruta 21

Ver comentarios

Las más leídas

El desplante a Newells del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El desplante a Newell's del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

Lo último

Mercado Libre pidió al gobierno que regule las plataformas internacionales como Shein y Temu

Mercado Libre pidió al gobierno que regule las plataformas internacionales como Shein y Temu

¿Desempleado? Anses brinda una ayuda económica: cómo tramitarla en noviembre

¿Desempleado? Anses brinda una ayuda económica: cómo tramitarla en noviembre

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

La reconstrucción de la pista principal alcanza casi la mitad del proyecto y en los próximos días comenzarán trabajos clave para llegar a la fecha de reapertura
Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar
Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada
La Ciudad

Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección
La Región

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?
Economía

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario
La Ciudad

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El desplante a Newells del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El desplante a Newell's del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

Ovación
La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Por Luis Castro
Ovación

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"

La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"

Con un pibe de Newells como relevo, Argentina choca con Túnez en el Mundial sub-17

Con un pibe de Newell's como relevo, Argentina choca con Túnez en el Mundial sub-17

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Policiales
Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista
POLICIALES

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

La Ciudad
Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar
la ciudad

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 por ciento: qué falta y cuándo vuelve a operar

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada

Colectividades: el mapa interactivo para tener a mano y no perderse nada

Este viernes, La Florida inaugura la temporada: cuánto sale la entrada y qué promos hay

Este viernes, La Florida inaugura la temporada: cuánto sale la entrada y qué promos hay

Les robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Ovación

Les robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión
La Ciudad

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión

Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales
La Región

Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista
POLICIALES

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral
Política

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral

Presupuesto nacional: mucho por discutir para Santa Fe en poco tiempo
Política

Presupuesto nacional: "mucho por discutir" para Santa Fe en poco tiempo

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle
Información General

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril
Información General

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril

La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre
Economía

La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre

Nuevo test: el Tesoro logró renovar más del 100 % de sus vencimientos
Economía

Nuevo test: el Tesoro logró renovar más del 100 % de sus vencimientos

Santa Fe vivió uno de los meses con más donantes de órganos de su historia
La Ciudad

Santa Fe vivió uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas
Policiales

Balearon una escuela de zona norte por un supuesto conflicto entre bandas

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia
Salud

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle
POLICIALES

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

El puente a Victoria tendrá nueva concesión: cuánto costará el peaje
La Ciudad

El puente a Victoria tendrá nueva concesión: cuánto costará el peaje

Los últimos cinco crímenes a balazos en Rosario fueron en las zonas sur y sudoeste

Por Martín Stoianovich

Policiales

Los últimos cinco crímenes a balazos en Rosario fueron en las zonas sur y sudoeste

Quién es Zohran Mamdani, el intendente electo de Nueva York
Información General

Quién es Zohran Mamdani, el intendente electo de Nueva York

Rosario de la A a la Z: se presentó el Diccionario rosarino ilustrado
La Ciudad

Rosario de la A a la Z: se presentó el "Diccionario rosarino ilustrado"

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete
Politica

Adorni se reunió con Francos para coordinar la transición en Gabinete

Eduardo Spuler comunicó su retiro de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Eduardo Spuler comunicó su retiro de la Corte Suprema de Santa Fe