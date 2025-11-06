Reconquista presentó Banco de Seguridad, una red colaborativa de cámaras de video

La Municipalidad de Reconquista presentó este lunes una nueva herramienta destinada a fortalecer la seguridad ciudadana, en continuidad con el programa Ojos en Alerta, que ya cuenta con la participación de más de siete mil vecinos.

La Municipalidad de Reconquista presentó este lunes una nueva herramienta destinada a fortalecer la seguridad ciudadana, en continuidad con el programa Ojos en Alerta, que ya cuenta con la participación de más de siete mil vecinos.

Lo hizo a través de una conferencia de prensa frente a las oficinas del CEO, en el Hall de la Terminal de Omnibus, que estuvo encabezada por el intendente doctor Enri Vallejos, acompañado por el secretario de Control Público, licenciado Nicolás Sandrigo; la directora general de la Policía de la provincia de Santa Fe, doctora Eva María Cainelli, y el director provincial de Investigaciones Criminalísticas de la provincia de Santa Fe, doctor Rolando Galfrascoli.

Se trata del programa “Banco de Seguridad”, un banco de imágenes voluntario y colaborativo que consiste en integrar las cámaras de seguridad exteriores de domicilios particulares y comercios al Centro Estratégico de Operaciones (CEO); y de esta forma crear un anillo de protección visual en toda la ciudad, multiplicando nuestra capacidad de prevención y esclarecimiento de delitos.

En ese marco, se destacó el compromiso de la comunidad que, de manera voluntaria, se ofrece a ceder imágenes y colaborar con la instalación de cámaras en distintos barrios, permitiendo que muchas de ellas sean monitoreadas las 24 horas.

Durante la alocución, se subrayó que la ciudad avanza en la incorporación de cámaras con inteligencia artificial, tecnología que antes resultaba inaccesible para los municipios y que hoy puede utilizarse para beneficio de los ciudadanos. “La tecnología es parte de nuestras vidas y debemos usarla inteligentemente para mejorar la seguridad” , remarcó Vallejos.

El Banco de Seguridad integrará cámaras privadas y públicas

El nuevo Banco de Seguridad permitirá integrar cámaras privadas que registren la vía pública, a través de un consentimiento informado y voluntario de los vecinos. El registro se podrá realizar fácilmente mediante un código QR o ingresando al sitio oficial del municipio, https://reconquista.gob.ar/

Las autoridades aclararon además que el sistema no solicita acceso a cámaras dentro de las propiedades sino únicamente a aquellas que apuntan hacia el espacio público. De esta manera, se busca evitar que la policía deba solicitar imágenes puerta a puerta, optimizando los tiempos de respuesta y fortaleciendo el trabajo conjunto entre los vecinos, las fuerzas de seguridad y el gobierno local.

Finalmente, el intendente destacó el potencial de la red de cámaras existentes en Reconquista, estimadas en más de 10 mil unidades, y la importancia de aprovechar ese recurso colectivo para construir una ciudad más segura, moderna y conectada.