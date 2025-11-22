La Capital | La Región | Pablo Corsalini

Pablo Corsalini: "Le da valor a nuestra gestión la articulación con el sector privado"

El intendente de Pérez realizó el tradicional brindis de fin de año con las Pymes

22 de noviembre 2025 · 13:30hs
La gestión de Corsalini desarrolló políticas públicas destinadas a fortalecer el entramado productivo local y promover la radicación de nuevas empresas en el Parque Industrial y en distintos sectores de la ciudad.

“Le da valor a nuestra gestión la articulación con el sector privado”. Con estas palabras el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, destacó el trabajo en conjunto con las Pymes de la ciudad.

Lo hizo este miércoles se realizó el tradicional brindis de fin de año que la Municipalidad de Pérez comparte con empresas y comercios locales. En ese marco, el intendente Pablo Corsalini destacó el trabajo conjunto llevado adelante durante el año y los desafíos proyectados para 2026.

Articulación con el sector privado

“Si algo le da valor a la gestión pública es la articulación con el sector privado. Esta vinculación nos consolida en la construcción de comunidad por la que trabajamos todos los días”, señaló Corsalini.

De esta manera el intendente agradeció especialmente a las 172 pequeñas y medianas empresas que “diariamente impulsan el crecimiento de Pérez”.

En esa línea, agregó: “Ustedes generan empleo, crean oportunidades y piensan en el otro. Los invitamos a seguir trabajando como lo hacen todos los días”.

Fortalecer el entramado de Pérez

La gestión de Corsalini desarrolló políticas públicas destinadas a fortalecer el entramado productivo local y promover la radicación de nuevas empresas en el Parque Industrial y en distintos sectores de la ciudad.

Entre ellas, se destaca particularmente la ordenanza vincular, vigente desde diciembre de 2021, que establece una reducción del 25% en las tasas locales para las Pymes locales que cumplan con requisitos vinculados a compromisos sociales, ambientales y productivos.

