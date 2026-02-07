El Turismo Nacional abrió pista en Paraná con una gran presencia y actuación zonal

Paraná recibe la apertura de la temporada del Turismo Nacional, con regresos, debuts y muchos autos en pista. Los zonales dan pelea en la C3 y C2

Gran debut de Facundo Chapur en el Larrauri Racing de Granadero Baigorria. Marcó la pole en Paraná, en el inicio del año del Turismo Nacional.

La categoría espectáculo del país, el Turismo Nacional , abre su temporada en Paraná con un buen parque y mucha presencia zonal que no estuvo muy arriba en la clasificación de las Clase 3 y 2. Regresó Facundo Ardusso , debutó Ramiro Cano en la mayor y todas las novedades. Este domingo, las finales.

El chapa-chapa regresó a la pista en el Volantes Entrerrianos, con una reñida clasificación en las dos clases y con diferente sabor para los representantes santafesinos, donde los equipos se lucieron, con la pole de la Clase 3 y el 2º puesto en la Clase 2.

El piloto de Las Parejas Facundo Ardusso retornó al TN con un más que interesante 12º lugar, con un Corolla del Ale Bucci Racing de Villa Gobernador Gálvez, en una asociación que promete hacer ruido. El Flaco quedó a 0,511s del poleman Facundo Chapur, que estrenó un Honda Civic del Larrauri Racing de Granadero Baigorria.

De esta manera, Ardusso apuesta a volver a hacer una temporada completa como hace mucho no ocurre y lo hará con nombres rutilantes, como el del escolta en la clasificación Agustín Canapino, con un Cruze. O el campeón Julián Santero, que fue 6º.

En tanto, Alfonso Domenech quedó tercero y comandará la última serie con el Focus del Saturni Racing de Bigand. Bautista Damiani, del mismo team y campeón de la Clase 2, quedó 10º.

El rosense Aldo Tedeschi, con su propia estructura, quedó 18º, mientras que el baigorriense Leo Larrauri fue 28º.

El de Capitán Bermúdez, Fabián Yannantuoni, clasificó en un expectante 14º lugar en el Ambrogio Racing, mientras el venadense Ever Franetovich le siguió dentro del Crucianelli GC Competicion, que cobijó el debut del totorense Ramiro Cano, 32º en su primera clasificación en Clase 3 en el equipo de su padre, Gustavo Cano.

Otro parejense, Leandro Carducci del Alquat Motorsport, clasificó 23º. El santafesino Miguel Ciaurro quedó 30º, en el Giacone Competicion de Casilda.

La Clase 2 del Turismo Nacional

El piloto del Saturni Racing de Bigand, Francisco Coltrinari, clasificó 2º en la Clase 2 y comandará su serie. La primera es para el poleman Lucas Petracchini. Entre los pilotos zonales, el mejor fue el rafaelino Juan Ignacio Canela, 5º en el Giacone Competición de Casilda.

El rosarino Santino Balerini, del Paladini Racing, clasificó en muy buen 9º lugar. El santafesino Bruno Pace fue 26º.