Una joyería rosarina inaugura una exclusiva tienda en alianza con una diseñadora de peso mundial

Madre e hijos abrieron un local de alta joyería en el centro y sumaron piezas de la diseñadora argentina, Lisi Fracchia, elegida por las reinas Máxima y Letizia

Dedicados desde hace años al negocio de las joyas, Sara Ricardo y sus hijos Bruno y María Castagno inauguraron este viernes un local de alta joyería en el centro de Rosario, donde presentaron una alianza exclusiva con la diseñadora argentina Lisi Fracchia , de trayectoria internacional. El espacio lleva el nombre de María Castagno Joyería & Co y funciona en pasaje Álvarez 1526 , frente a la plaza Pringles, en plena zona céntrica de Rosario.

La propuesta nace de combinar diseño contemporáneo, excelencia y marcas de proyección internacional. Esta decisión motiva la incorporación de Fracchia al proyecto, quien está radicada en España y cuyos diseños fueron elegidos por figuras de renombre como las reinas Letizia Ortiz y Máxima Zorreguieta .

Si bien el local está abierto desde diciembre, la familia decidió aprovechar la visita de Lisi a Argentina para hacer la inauguración formal con un evento destinado a clientes y allegados, en pleno pasaje Álvarez, con DJ en vivo, tragos, comida y con las puertas del local abiertas para que todos puedan recorrerlo y ver las piezas en exhibición.

“Es nuestro primer espacio al público, antes vendíamos por redes sociales y ahora dimos este gran paso”, contó a La Capital María Castagno, la joyera de la familia, que desde hace diez años se dedica al oficio, manteniendo una producción que combina piezas diseñadas y realizadas por ella misma con otros diseños cuya fabricación terceriza a talleres con los que trabaja desde hace largo tiempo.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 21.02.24 (3) María Castagno es diseñadora gráfica y hasta el año pasado ejerció la profesión, cuando decidió dejarla para dedicarse de lleno a la joyería. Foto: Gustavo de los Ríos.

Según destacó, las ventas en diciembre fueron muy buenas y valoró el hecho de contar con clientes fieles que eligen la marca casi desde sus inicios, tanto por la variedad de opciones que ofrecen, en precios y diseños, como por la calidad de los materiales con los que trabajan.

"Mucha gente joven viene a hacer sus alianzas con nosotros, pero también porque ofrecemos piezas personalizadas e innovadoras, realizadas en distintos materiales, desde alpaca y bronce hasta plata, oro y platino. Celebro que pudimos hacer esta alianza con Lisi y que nos dio la oportunidad de traer una marca tan conocida a la ciudad", aseguró Castagno, quien no descartó, en un futuro, la posibilidad de hacer una colección de piezas exclusivas junto a Fracchia para vender entre sus seguidores.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 21.02.24 (7) El evento de inauguración de la joyería congregó a una gran cantidad de gente que se acercó al Pasaje Álvarez a celebrar. Foto: Gustavo de los Ríos / La Capital.

Por su parte, Sara Ricardo, explicó que el vínculo con Lisi se dio a partir de la organización del evento benéfico Salón Joyas y Arte. "Entablamos una relación de amistad y laboral. Ella nos invitó a Madrid y ahora nos cedió la representación de su marca en Argentina, que sumamos junto a los diseños de mi hija María. Creemos que ahora que hicimos esta alianza va a repercutir en una mayor visibilidad del negocio porque muchas personas en el país querían comprar sus piezas", indicó Ricardo y agregó que cuentan con envíos a todo el país.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Castagno • Joyeria & Co. (@mariacastagnojoyas)

En su caso, viene involucrada en el sector desde otra arista, ya que se desempeña como tasadora de joyas para un banco de la ciudad. Pero su vínculo con este rubro es todavía más antiguo, dado que su padre tenía una joyería donde pasaba gran cantidad de tiempo cuando era pequeña, ordenando las piedras por colores y tamaño. Luego se perfeccionó estudiando en el Banco Ciudad de Buenos Aires y en Madrid. "Estar permanentemente tasando alhajas para mi es una profesión maravillosa y amo todo lo que la rodea", aseguró Ricardo.

De Argentina a España y al mundo

Nacida en Río Negro, en la ciudad de Cipolletti, María Luisa "Lisi" Fracchia, logró consolidarse en el mundo del diseño de joyas, donde construyó una trayectoria internacional en el mundo de la joyería de alta gama. Formada inicialmente como profesora de inglés, a sus 35 años decidió dar un giro profesional que la llevó a especializarse en gemología y diseño y a desarrollar una marca propia desde España, a donde había emigrado junto a su familia.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 21.02.24 (1) La diseñadora argentina descubrió su pasión por la joyería a partir de la maternidad, cuando comenzó a estudiar gemología durante las horas de reposo en su casa.

Con el tiempo, sus piezas lograron proyección y elogios de parte de colegas y especialistas. "En el 2013 me dirigí al Instituto Gemológico español y me inscribí en un concurso de joyas que terminé ganando. Me dieron un stand en la feria Madridjoya, de la cual ahora soy embajadora, y eso me ayudó a hacerme conocida", explicó la gemóloga.

Un hito para la argentina llegó en el 2018, cuando se enteró de que la reina Letizia había usado unos pendientes suyos en la inauguración de una fábrica en Toledo. Desde ese momento, todo fue en ascenso para la diseñadora que ahora se animó a dar el paso de llegar con sus piezas a Rosario. "Gracias a mi vínculo con Sara es la primera vez que voy a vender mis joyas acá", confesó Fracchia a La Capital.

La colección más importante que podrán encontrar quienes se acerquen al local es Mi Lugar en el Mundo, una serie que ganó notoriedad luego de que la reina Máxima la luciera. Consta de una colección de brazaletes de Argentina que también incluye dentro la figura de las Malvinas. Recientemente, la diseñadora sumó un anillo pasapañuelo, pendientes con un fragmento de cada provincia y un pin.

También está presente la colección Especially for You, realizada en plata y con precios accesibles, que parten desde los 25 euros y podrán abonarse en pesos. "Para quienes no puedan acercarse al local, está la página web donde pueden elegir cualquier diseño y se les envía a domicilio o lo retiran por la joyería", indicó Fracchia.