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Inscriben para una nueva edición de la Maratón Nocturna de Timbúes

El programa contempla una prueba de 450 metros para niños, una caminata de tres kilómetros, una categoría integrativa de seis kilómetros y la competencia principal de 12 kilómetros

19 de septiembre 2026 · 10:00hs
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La jornada incluirá diferentes modalidades para permitir la participación de personas de distintas edades y niveles de preparación. El programa contempla una prueba de 450 metros para niños

La jornada incluirá diferentes modalidades para permitir la participación de personas de distintas edades y niveles de preparación. El programa contempla una prueba de 450 metros para niños, una caminata de tres kilómetros, una categoría integrativa de seis kilómetros y la competencia principal de 12 kilómetros. 
Inscriben para una nueva edición de la Maratón Nocturna de Timbúes

Timbúes ya comenzó a palpitar una nueva edición de la Maratón Nocturna, una propuesta deportiva que cada año convoca a corredores, familias y aficionados a la actividad física. La competencia se realizará el sábado 24 de octubre desde las 19, con largada, llegada y ceremonia de premiación en el Parque Urbano Comunal.

La jornada incluirá diferentes modalidades para permitir la participación de personas de distintas edades y niveles de preparación. El programa contempla una prueba de 450 metros para niños, una caminata de tres kilómetros, una categoría integrativa de seis kilómetros y la competencia principal de 12 kilómetros.

Consejos para la edición nocturna

Por tratarse de una carrera nocturna, desde la organización recomendaron a los participantes de la distancia competitiva de 12 kilómetros utilizar linterna frontal para facilitar el desplazamiento en el recorrido, principalmente en los sectores de menor iluminación.

Todos los inscriptos recibirán un kit que incluye remera oficial, bolsa del corredor, medalla finisher y cobertura de seguro durante la prueba. Además, quienes completen el recorrido obtendrán la correspondiente medalla de finalista.

Timbúes premiará a los cinco mejores

La organización también anunció premios para los mejores clasificados. En las pruebas de seis y 12 kilómetros se entregarán medallones a los cinco primeros puestos de la clasificación general femenina y masculina. Asimismo, habrá reconocimientos especiales para corredores locales y premiación por categorías de edad en la distancia de 12 kilómetros, desde menores de 19 años hasta mayores de 70, entre otras distinciones.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del sitio especializado Cronorav. Para los participantes en general, el costo será de 25 mil pesos hasta el 5 de octubre y de 35 mil pesos hasta el cierre de inscripción, previsto para el 22 de octubre. En el caso de la categoría infantil, el valor será de 15 mil pesos. Los residentes de Timbúes contarán con beneficios especiales. La inscripción será gratuita hasta el 5 de octubre y tendrá un costo de 25 mil pesos hasta el 22 de octubre. Para los niños de la localidad, la participación será gratuita hasta la primera fecha y luego costará 10 mil pesos.

Con esta iniciativa, la comuna busca seguir promoviendo la práctica deportiva, la vida saludable y el encuentro comunitario, en una convocatoria que ya se consolidó como una de las actividades recreativas más importantes del calendario local. La competencia también apunta a consolidarse como un punto de encuentro para corredores de la región, combinando el aspecto deportivo con una propuesta recreativa abierta a la comunidad. La posibilidad de participar en distintas distancias permite que experimentados como principiantes puedan formar parte de la jornada en un mismo ámbito.

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El Parque Urbano Comunal de Timbúes será escenario de una jornada de música, arte y actividades recreativas para celebrar la primavera. 

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