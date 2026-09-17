La rodada mundial de Royal Enfield tendrá escala en la región y recorrerá Timbúes

Como parte de la programación, los participantes recorrerán distintos sectores de la localidad, incluyendo el casco histórico, y protagonizarán una acción solidaria

El One Ride está orientado principalmente a propietarios de motocicletas Royal Enfield y a sus acompañantes. Los recorridos suelen contemplar trayectos accesibles y buscan fortalecer los vínculos entre los aficionados al motociclismo.

Timbúes se sumará este 20 de septiembre al One Ride, la rodada mundial impulsada por Royal Enfield que se desarrolla de manera simultánea en distintos países y convoca a motociclistas para compartir una jornada de encuentro, camaradería y solidaridad.

La actividad partirá desde Rosario y tendrá como destino final Guada Casa de Campo, en Timbúes . Como parte de la programación, los participantes recorrerán distintos sectores de la localidad, incluyendo el casco histórico, y protagonizarán una acción solidaria mediante la entrega de alimentos a Cáritas Timbúes .

La comunidad podrá acercarse desde las 12 a la Plaza del Carmen para recibir a los motociclistas, quienes serán acompañados por autoridades comunales durante su paso por la localidad.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta será precisamente su perfil solidario . Además de compartir la experiencia de la rodada, los participantes concretarán una donación de alimentos destinada a colaborar con la tarea social que desarrolla Cáritas en la comunidad.

El One Ride está orientado principalmente a propietarios de motocicletas Royal Enfield y a sus acompañantes. Los recorridos suelen contemplar trayectos accesibles y buscan fortalecer los vínculos entre los aficionados al motociclismo, promoviendo además actividades de impacto positivo en las comunidades que visitan.

Desde Guada Casa de Campo destacaron la importancia de este tipo de encuentros para continuar posicionando a Timbúes como destino turístico y espacio para la realización de eventos. “La idea es recibirlos, una vez que ellos recorran toda la zona, con un asado junto a los chicos de Entre Fuegos y pasar una tarde diferente”, señalaron desde el emprendimiento.

El recorrido por el casco histórico estará guiado por Javier Tijera, responsable de Turismo de Timbúes.

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