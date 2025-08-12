El cine 4D más innovador de la región toma forma en el Puerto de las Infancias

Desde la Municipalidad de Puerto San Martín indicaron que las obras se desarrollan a buen ritmo y la sala sería inaugurada a fin de año

Las obras de construcción del futuro cine 4D en el Puerto de las Infancias de Puerto General San Martín, avanzan a un buen ritmo. Según los datos que brindó recientemente el municipio, en la actualidad se está construyendo la primera de las salas y se proyecta una segunda. "Será una de las atracciones regionales a inaugurar más importante hacia fin de año", indicaron.

Las tareas se concentran en la actualidad en finalizar la etapa de trabajos gruesos y dar paso así en los próximos días a las tareas finas, como colocación de pisos y revestimientos internos. En la parte exterior ya se colocó el piso.

El cine albergará 14 módulos compuestos por cuatro butacas cada uno, con tecnología 4D e-motion, con efectos especiales localizados, para proyectar allí películas infantiles.

Las salas contarán con un sistema de proyección de películas que recrea las condiciones físicas que se ven en la pantalla, como viento, sonidos más intensos u olores. Además, los espectadores sentirán vibraciones en los asientos y otros efectos, con el objetivo de generar una mayor inmersión del público con la película.

El cine 4D contará con un hall de ingreso, boleterías, ascensor exclusivo para discapacitados, como también, acceso al sector del bar y terraza, en la planta alta, con una amplia vista al camping municipal y a todo el predio del parque.

Renovación del Puerto de las Infancias

La iniciativa forma parte de un plan integral de renovación del Puerto de las Infancias, que busca consolidar el espacio como un polo recreativo y cultural de referencia en la región. El cine se suma a otras propuestas ya en marcha, como juegos interactivos, espacios verdes y actividades al aire libre.

Desde el municipio destacaron que el proyecto no solo apunta a brindar entretenimiento de calidad, sino también a fomentar el turismo local y generar nuevas oportunidades para emprendedores del sector gastronómico y cultural.

