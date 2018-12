Dos policías de la provincia de Santa Fe fueron sumariados por mantener relaciones sexuales dentro de un patrullero a pleno luz del día y en la vía pública. El hecho fue denunciado a través de un video que se viralizó en las redes sociales. El Secretario de Control de Fuerzas de Seguridad provincial, David Reniero, explicó que los policías que tuvieron relaciones en el móvil fueron identificados, se les inició un sumario administrativo y que van por "la sanción máxima". "Nosotros no queremos este tipo de agentes en la fuerza", aseguró el funcionario, que anticipó que también investigarán a la persona encargada de controlar la ubicación del patrullero durante el horario de trabajo de los efectivos. "Hay que ver si le cabe una tipificación penal", dijo. El funcionario consideró que este tipo de situaciones "son manchas que van en el camino inverso" al que se viene desarrollando en el área y aseguró que van a ser "contundentes" en las decisiones que tomen con los policías involucrados en el escándalo. "Esta es la contracara de lo que se debe hacer", afirmó.

Embed https://www.unosantafe.com.ar/santa-fe/video-contenido-sexual-policias-santafesinos-protagonistas-12272018_ryeU88PzZV



Uno de los involucrados se defendió a través de un audio de WhatsApp, con una insólita justificación. "Les voy aclarando que dejen de hacer puterío. Me costó el pase a disponibilidad pero bueno, no me engancharon robando", dijo el efectivo.