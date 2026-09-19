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San Lorenzo pone en marcha una gran obra vial: reasfaltará 25 cuadras en el corazón de la ciudad

El plan de reformas de la Municipalidad comprende las calles General López e Hipólito Yrigoyen, dos corredores estratégicos de la ciudad

19 de septiembre 2026 · 12:00hs
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La intervención beneficiará a cuatro barrios de San Lorenzo.

La intervención beneficiará a cuatro barrios de San Lorenzo.

San Lorenzo se prepara para concretar una de las intervenciones viales más importantes de los últimos años: el reasfaltado de 25 cuadras de las calles General López e Hipólito Yrigoyen, dos arterias fundamentales para la circulación urbana y para la conexión de los distintos sectores de la ciudad.

La obra tendrá un impacto directo sobre el corazón de San Lorenzo, ya que ambas calles cumplen un rol estratégico como corredores de circulación de norte a sur y de sur a norte, con un tránsito cotidiano intenso y una fuerte vinculación con distintos barrios, áreas comerciales y puntos centrales de la ciudad.

En esta primera etapa, el reasfaltado comprenderá Hipólito Yrigoyen entre San Juan y Luis Borghi, y General López entre Luis Borghi y Falucho. En total, serán 25 cuadras a lo largo de los barrios 17 de Agosto, Sargento Cabral, Del Combate y Alem, que serán intervenidas para mejorar las condiciones de transitabilidad, seguridad y circulación en dos de los principales ejes viales sanlorencinos.

¿Cuál es el plan de repavimentación en San Lorenzo?

Actualmente, las tareas están concentradas en acciones preliminares necesarias para la futura aplicación de la carpeta asfáltica, entre ellos la toma de juntas y limpieza de las superficies.

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Una vez finalizado este primer tramo, el programa continuará con nuevos sectores de General López e Hipólito Yrigoyen, extendiendo progresivamente la renovación de estos corredores estratégicos.

Se trata de una obra de fuerte impacto urbano, no sólo por la cantidad de cuadras involucradas, sino también por la importancia de las arterias que serán recuperadas. “Renovar General López e Hipólito Yrigoyen significa intervenir sobre dos de las principales vías de circulación de San Lorenzo y mejorar la infraestructura vial en una zona neurálgica de la ciudad”, expresó el intendente Leonardo Raimundo, quien anticipó que la intervención avanzará sobre más cuadras en los próximos meses.

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La jornada incluirá diferentes modalidades para permitir la participación de personas de distintas edades y niveles de preparación. El programa contempla una prueba de 450 metros para niños, una caminata de tres kilómetros, una categoría integrativa de seis kilómetros y la competencia principal de 12 kilómetros. 

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