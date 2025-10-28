Un fallo ordenó reincoporar a los 68 trabajadores del peaje despedidos por Corredores Viales

La Justicia ordenó la reincorporación inmediata de los 68 trabajadores y trabajadoras del peaje despedidos por Corredores Viales

Reincorporados. El fallo que reincorporó a los 68 trabajadores despedidos por Corredores Viales significa una victoria del Sutpa.

La Justicia ordenó la reincorporación inmediata de los 68 trabajadores y trabajadoras despedidos de Corredores Viales S.A ., en un fallo que significa un triunfo para el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa) , conducido por el secretario general Facundo Moyano.

El conflicto comenzó el 11 de abril de este año, cuando 117 trabajadores fueron despedidos de manera ilegal e ilegítima por ejercer su derecho a huelga, consagrado y respaldado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

La Secretaría de Trabajo había ordenado la reincorporación mediante, una medida cautelar presentada por el sindicato. Sin embargo, Corredores Viales S.A. apeló sistemáticamente el fallo sin éxito.

Finalmente, el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 23 ordenó el cumplimiento inmediato, disponiendo la presencia de un oficial de Justicia para garantizarlo. “No queríamos tener la razón porque teníamos la verdad”, expresó Moyano. Este fallo no solo da la razón al gremio sino que reconoce la legitimidad de la lucha. “Es un triunfo del trabajo colectivo, la verdad y la dignidad de los trabajadores”, destacó el dirigente gremial, quien subrayó que “ningún despido injusto puede borrar la fuerza de una huelga por una causa justa”.

El Sutpa reafirmó que “la organización, la solidaridad y la unidad son el camino para defender los derechos conquistados y construir un futuro con más justicia y trabajo”.

Facundo Moyano vuelve a liderar el Sutpa

Días atrás, el dirigente sindical Facundo Moyano resultó electo secretario general en las elecciones del gremio. Así, el dirigente gremial, uno de los fundadores del Sutpa, vuelve a conducir la organización tras la gestión de Florencia Cañabate (2021-2025), quien ahora asumirá como secretaria adjunta.

Los comicios se realizaron el pasado miércoles y contaron con la participación de más de 4.500 trabajadores y trabajadoras en 82 mesas distribuidas en todo el país, renovando la comisión directiva con un 55% de representación femenina.

“La democracia sindical es una bandera que nosotros levantamos porque sabemos que no queremos tener razón, queremos tener la verdad, y nos damos cuenta de que es real porque los trabajadores se sienten parte y se comprometen”, expresó Moyano tras los comicios.