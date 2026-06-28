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Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Sufrió una perforación en el cráneo con un hierro durante incidentes que ocurrieron después de la final de la Liga Cañadense, entre Sportivo Las Parejas y Cremería

28 de junio 2026 · 22:33hs
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Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

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Un efectivo policial fue atacado durante incidentes que se produjeron en un partido de fútbol en la ciudad de Carcarañá, y resultó gravemente herido en el cráneo, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Según trascendió, el efectivo policial, de 35 años, sufrió la incrustación de un hierro en el cráneo, aunque no estaban claras las circunstancias del ataque.

El violento episodio ocurrió en la tarde de este domingo en Carcarañá, durante la final de la Liga Cañadense de fútbol, donde Sportivo Las Parejas derrotó a Cremería. Al terminar el partido se produjeron incidentes, en medio de los cuales fue atacado Damián L., quien habitualmente cumple funciones en el Comando Radioeléctrico de Roldán.

En testimonios contradictorios, algunos testigos señalaron que la víctima recibió un golpe en la cabeza con un hierro, mientras otros indican que habría recibido un piedrazo que lo hizo trastabillar y caer sobre un hierro que le habría provocado una perforación en el cráneo.

De inmediato Damián L. fue trasladado en una unidad del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) al Heca, donde se encontraba en estado grave, intubado y bajo pronóstico reservado.

Trascendió que cuatro personas quedaron demoradas por este ataque.

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