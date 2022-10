Detectan movimiento de suelo y máquinas en islas del Delta

La información no asombra a las organizaciones ambientalistas que miran de cerca la situación y que la vienen denunciando desde hace años. "¿Ahora se enteraron de que hay máquinas trabajando, levantando terraplenes y haciendo canales clandestinos?", preguntó, no sin suspicacia, Enrique Sierra, habitante de San Pedro, marino mercante, naturalistas y asesor de numerosas entidades. "Esto viene ocurriendo desde hace años, y no lo paró ni la cautelar de 2020", afirmó.