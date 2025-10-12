La Capital | La Región | deportistas

Deportistas de General López se destacaron a nivel nacional en los Juegos Evita

Los atletas del sur provincial con su desempeño alcanzaron 10 medallas en total: tres de oro, cinco de plata y dos de bronce

12 de octubre 2025 · 11:00hs
La performance de los atletas fue celebrada en cada localidad del sur, donde clubes y escuelas deportivas siguen siendo semilleros de talentos.
El departamento General López volvió a ser protagonista en los Juegos Deportivos Nacionales “Evita”, donde la delegación santafesina se consagró campeona nacional y ratificó su liderazgo en el deporte argentino.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio destacó el desempeño y los logros alcanzados por los representantes de la región en la competencia, que se desarrolló del 29 de septiembre al 4 de octubre en Mar del Plata. Al igual que en 2024, Santa Fe se coronó campeona obteniendo 99 medallas: 46 de oro, 32 de plata y 21 de bronce, consolidándose como una potencia deportiva a nivel nacional.

El medallero de los Juegos Evita

“En total, los deportistas del departamento alcanzaron 10 medallas: 3 de oro, 5 de plata y 2 de bronce, reafirmando el gran nivel y la diversidad deportiva del sur santafesino”, sostuvo Di Gregorio al realizar un balance de la participación regional. Entre los nombres destacados aparece Aldana Luna, quien brilló en la disciplina Breaking al quedarse con dos medallas de oro en Foot Work y The Breaking, además de una medalla de plata en Top Rock.

Por su parte, Axel Mercado Mora obtuvo una medalla de plata en Tenis de Mesa Adaptado individual y una de bronce en dobles, junto a su compañera Keila Lucero, que además sumó otra plata en la misma categoría. En tanto, Pilar Dulac consiguió una medalla de bronce en Boccia, mientras que Emilio Ramírez se destacó en natación con tres podios: oro en 25 metros libre, plata en 25 metros espalda y plata en 50 metros libre.

Con estos resultados, General López reafirmó su capacidad de formación deportiva y su aporte al medallero santafesino. “Cada medalla representa esfuerzo, disciplina y un enorme orgullo para nuestras comunidades. Desde el Senado seguimos acompañando y apoyando a nuestros deportistas, porque el deporte educa, integra y transforma”, remarcó la senadora provincial.

Diversidad de disciplinas

La participación de General López en los Juegos Nacionales “Evita” volvió a poner en relieve la diversidad de disciplinas que se practican en el territorio. Desde deportes adaptados hasta expresiones urbanas como el Breaking, pasando por la natación y la Boccia, el abanico de talentos mostró amplitud y proyección de futuro.

La legisladora subrayó que el deporte es una herramienta de inclusión social y educativa, además de un motor de identidad comunitaria. “Cada logro individual se transforma en un triunfo colectivo, porque detrás de cada medalla hay familias, clubes, entrenadores y comunidades enteras que acompañan para obtener estos resultados”, señaló.

La performance de los atletas locales fue celebrada en cada localidad del sur, donde clubes y escuelas deportivas siguen siendo semilleros de talentos. La senadora reiteró su compromiso de gestión para fortalecer programas deportivos y garantizar igualdad de oportunidades.

