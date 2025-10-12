El senador Esteban Motta tomó juramento a autoridades del departamento San Martín bajo la nueva Constitución

El acto culminó con la firma del compromiso de jura por parte de las autoridades y representantes de entidades intermedias presentes, sellando así un nuevo capítulo en la vida institucional santafesina.

En la tarde del martes 7 de octubre, en la localidad de Carlos Pellegrini, el senador provincial por el departamento San Martín, Esteban Motta, encabezó el acto de jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe, junto a intendentes, presidentes comunales, concejales y referentes institucionales de toda la región.

El encuentro contó con un importante marco de público y referentes locales, en un clima de compromiso cívico y orgullo por este momento histórico para la provincia.

Durante la ceremonia, que se realizó frente al nuevo edificio comunal de Carlos Pellegrini, Motta destacó la trascendencia del nuevo texto constitucional, subrayando que representa un paso firme hacia una provincia más justa y moderna.

“Hoy juramos sobre una nueva e histórica Constitución que tiene Santa Fe, que nos hace ser una provincia distinta. Fue una reforma que limita los privilegios políticos desde adentro, que termina con los fueros y con las reelecciones indefinidas. No es una reforma para la política, sino para la gente y para el futuro”, expresó el senador.

Fortalecer la transparencia

Además, Motta remarcó que la nueva Carta Magna fortalece la transparencia, la participación ciudadana y la institucionalidad democrática, “pilares esenciales para construir una Santa Fe más equitativa y cercana a las necesidades de su gente”, de acuerdo a las palabras del legislador

El acto culminó con la firma del compromiso de jura por parte de las autoridades y representantes de entidades intermedias presentes, sellando así un nuevo capítulo en la vida institucional santafesina.

El nuevo texto constitucional reemplaza al que estuvo vigente desde 1962, y fue reformado con el objetivo de modernizar el marco normativo que rige la vida institucional, social y política de los santafesinos. La nueva Carta Magna incorpora 46 artículos nuevos y 27 cláusulas transitorias, alcanzando un total de 161 artículos.

La jura de los legisladores marcó el inicio formal de esta nueva etapa, que “busca fortalecer la transparencia, establecer límites al ejercicio del poder y garantizar derechos en sintonía con los desafíos actuales”. Desde el Senado se valoró el consenso alcanzado para avanzar en una reforma que “incorporó demandas históricas”.

