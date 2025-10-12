La Capital | La Región | Constitución

El senador Esteban Motta tomó juramento a autoridades del departamento San Martín bajo la nueva Constitución

Intendentes, presidentes comunales, concejales y representantes institucionales del distrito participaron del acto

12 de octubre 2025 · 09:48hs
El acto culminó con la firma del compromiso de jura por parte de las autoridades y representantes de entidades intermedias presentes

El acto culminó con la firma del compromiso de jura por parte de las autoridades y representantes de entidades intermedias presentes, sellando así un nuevo capítulo en la vida institucional santafesina.
El senador Esteban Motta tomó juramento a autoridades del departamento San Martín bajo la nueva Constitución

El senador Esteban Motta tomó juramento a autoridades del departamento San Martín bajo la nueva Constitución

En la tarde del martes 7 de octubre, en la localidad de Carlos Pellegrini, el senador provincial por el departamento San Martín, Esteban Motta, encabezó el acto de jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe, junto a intendentes, presidentes comunales, concejales y referentes institucionales de toda la región.

El encuentro contó con un importante marco de público y referentes locales, en un clima de compromiso cívico y orgullo por este momento histórico para la provincia.

Esteban Motta - jura constitución 2

Nueva Constitución

Durante la ceremonia, que se realizó frente al nuevo edificio comunal de Carlos Pellegrini, Motta destacó la trascendencia del nuevo texto constitucional, subrayando que representa un paso firme hacia una provincia más justa y moderna.

“Hoy juramos sobre una nueva e histórica Constitución que tiene Santa Fe, que nos hace ser una provincia distinta. Fue una reforma que limita los privilegios políticos desde adentro, que termina con los fueros y con las reelecciones indefinidas. No es una reforma para la política, sino para la gente y para el futuro”, expresó el senador.

Esteban Motta - jura constitución 1

Fortalecer la transparencia

Además, Motta remarcó que la nueva Carta Magna fortalece la transparencia, la participación ciudadana y la institucionalidad democrática, “pilares esenciales para construir una Santa Fe más equitativa y cercana a las necesidades de su gente”, de acuerdo a las palabras del legislador

El acto culminó con la firma del compromiso de jura por parte de las autoridades y representantes de entidades intermedias presentes, sellando así un nuevo capítulo en la vida institucional santafesina.

El nuevo texto constitucional reemplaza al que estuvo vigente desde 1962, y fue reformado con el objetivo de modernizar el marco normativo que rige la vida institucional, social y política de los santafesinos. La nueva Carta Magna incorpora 46 artículos nuevos y 27 cláusulas transitorias, alcanzando un total de 161 artículos.

La jura de los legisladores marcó el inicio formal de esta nueva etapa, que “busca fortalecer la transparencia, establecer límites al ejercicio del poder y garantizar derechos en sintonía con los desafíos actuales”. Desde el Senado se valoró el consenso alcanzado para avanzar en una reforma que “incorporó demandas históricas”.

>> Leer más: Esteban Motta juró por la nueva Constitución de Santa Fe: "Comienza una mejor provincia"

Noticias relacionadas
Femicidio. En octubre de 2020 María Florencia Gómez Pouillastrou fue asesinada y abandonada en un camino rural al sur de San Jorge.

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen

Más de 100 mil hogares en el gran Rosario no cuetan con escritura

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe

El apoyo de Alustiza se suma al de otros referentes locales del sur santafesino que impulsan la continuidad del modelo provincial en el plano nacional.

Roldán: respaldo de Alustiza a la candidatura de Gisela Scaglia y la continuidad del modelo de Pullaro

Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena está internada.

Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena internada

Ver comentarios

Las más leídas

Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

Lo último

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Deportistas de General López se destacaron a nivel nacional en los Juegos Evita

Deportistas de General López se destacaron a nivel nacional en los Juegos Evita

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica

En 2024 se atendieron más de 10 mil pacientes y se realizaron 50 mil consultas. Refuerzan la red municipal ante el crecimiento sostenido de la demanda

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica
Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

Milei y la compleja construcción del milagro a dos semanas de las elecciones

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

Milei y la compleja construcción del milagro a dos semanas de las elecciones

Aumento de vapeadores adolescentes en Santa Fe:  ¿qué se puede hacer?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Aumento de vapeadores adolescentes en Santa Fe:  ¿qué se puede hacer?

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto
Policiales

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

En Newells, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

En Newell's, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

Ovación
Ariel Holan tras el triunfo canalla: El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando
Ovación

Ariel Holan tras el triunfo canalla: "El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando"

Ariel Holan tras el triunfo canalla: El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando

Ariel Holan tras el triunfo canalla: "El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando"

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Policiales
Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto
Policiales

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

La Ciudad
La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica
La Ciudad

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica

Aumento de vapeadores adolescentes en Santa Fe:  ¿qué se puede hacer?

Aumento de vapeadores adolescentes en Santa Fe:  ¿qué se puede hacer?

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada
La Ciudad

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco
Policiales

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial
Policiales

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Confirman que Santilli será cabeza de lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert
Política

Confirman que Santilli será cabeza de lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality
Información general

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario
Policiales

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

Paro docente: la provincia descontará el día a los que adhieran a la huelga de Ctera
La Ciudad

Paro docente: la provincia descontará el día a los que adhieran a la huelga de Ctera

El tiempo en Rosario: después de la lluvia hay alerta amarillo por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: después de la lluvia hay alerta amarillo por vientos

Sin procesión, la comunidad peruana de Rosario invita a la tradicional misa por el Señor de los Milagros
La Ciudad

Sin procesión, la comunidad peruana de Rosario invita a la tradicional misa por el Señor de los Milagros

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe
La Región

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

Scott Bessent defendió el rescate a Milei: No queremos otro Estado liderado por China
Economía

Scott Bessent defendió el rescate a Milei: "No queremos otro Estado liderado por China"

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina
Economía

OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció una mega inversión en la Argentina

Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena internada
La Región

Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena internada

Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora
Policiales

Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado
La Ciudad

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

El Premio Nobel de la Paz quedó en manos de María Corina Machado, opositora en Venezuela
Política

El Premio Nobel de la Paz quedó en manos de María Corina Machado, opositora en Venezuela

Pellegrini: Defendemos el modelo de Milei, mientras Tepp y Rossi proponen volver al pasado
Política

Pellegrini: "Defendemos el modelo de Milei, mientras Tepp y Rossi proponen volver al pasado"

Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: Más que merecido
Política

Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Más que merecido"