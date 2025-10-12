Obras de bacheo y mejoras hidráulicas en un cruce urbano clave de Granadero Baigorria Los trabajos responden a un pedido concreto de los vecinos, quienes manifestaron la necesidad de mejoras en el cruce 12 de octubre 2025 · 09:58hs

Los trabajos fueron incorporados al plan de obras 2025, reafirmando el compromiso del Municipio con la participación ciudadana y la planificación urbana.

La Municipalidad de Granadero Baigorria avanza con trabajos de bacheo en un punto estratégico de la ciudad: la intersección de Avenida San Martín, Calle 5 y Antártida Argentina. La intervención, que abarca más de 50 metros cuadrados, es ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas con personal y recursos propios, y tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y la circulación en una zona de alto tránsito.

Además del hormigonado, se realizaron tareas complementarias que incluyeron la renovación de cañerías de desagüe y mejoras en el entorno inmediato. Estas acciones buscan optimizar el drenaje y prevenir futuros inconvenientes, especialmente durante los períodos de lluvias intensas que suelen afectar la transitabilidad.

La obra responde a un pedido concreto de los vecinos, quienes manifestaron la necesidad de mejoras en el cruce. Por decisión del intendente Adrián Maglia, los trabajos fueron incorporados al plan de obras 2025, reafirmando el compromiso del Municipio con la participación ciudadana y la planificación urbana.

Mejoras para los vecinos de Granadero Baigorria “Este tipo de trabajos son fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. A pesar de la crisis económica que atravesamos, desde el municipio seguimos comprometidos con el desarrollo y mantenimiento de la ciudad. Escuchar a la comunidad y dar respuesta a sus necesidades es una prioridad para nosotros”, expresó el secretario de Obras Públicas, Martín Tartarelli.

Dijo, que el municipio demuestra que, aun en tiempos difíciles, es posible sostener el ritmo de inversión pública y avanzar en obras que impactan en el bienestar de la comunidad. >> Leer más: Octubre Rosa 2025 movilizará a la comunidad de Granadero Baigorria