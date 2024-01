Denuncian que la comuna de Melincué está quebrada por el desmanejo de fondos

El ex tesorero de la Comuna de Melincué, Adrián Guida, sostuvo que la renuncia del mandatario radical, Silvio Garbolino, "era algo que se venía venir por los desmanejos que tuvo de los fondos públicos". En efecto la noticia de la renuncia de Garbolino al frente del Ejecutivo sorprendió a propios y extraños ya que llevaba algo más de un mes de asumir nuevamente y tras haber obtenido un triunfo contundente contra, precisamente, Guida. "Por el desmanejo de las arcas públicas, la comuna de Melincué está quebrada", aseguró.

Los motivos de este alejamiento, según el propio mandatario, están vinculados a la dura crisis económica que atraviesa el país y su comuna en particular. "Estoy evaluando renunciar. La situación económica es desesperante y hay que sacar gente. No estoy preparado para eso y me afectó muchísimo a mi salud. Tuve un pico de estrés y casi preinfarto", había dicho Garbolino a La Capital.