De Villa Constitución al mundo, dos editoriales ofrecen libros de descarga gratuita

Comenzaron como un grupo de docentes inquietos por ofrecer alternativas a la educación formal, se convirtieron en un espacio de referencia cultural y finalmente se lanzaron a la tarea editorial con la que ya llevan publicados más de cien libros digitales de descarga gratuita . Tienen ediciones propias y hasta hacen convocatorias a escritores y artistas para formar parte de sus antologías y colecciones. La Escuela de Oficios y Saberes, con sus editoriales EOS Villa y Kañy , es toda una institución en Villa Constitución , y no deja de sacar títulos. El último llamado lo hicieron a todos los microficcionistas de escritura hispana para integrar, con sus textos, la Antología Digital "Insectos en la Microficción", instituida en homenaje al 140º aniversario del nacimiento de Franz Kafka , a conmemorarse este año. Y ahora van por la antología "Poema de Amor" , en tributo a Pablo Neruda .

Comenzaron con un taller bastante particular, que fue de pintura en piedras del río Socoscora (provincia de San Luis) que fue facilitado por uno de los puntales de la EOS, Ana Boulán, licenciada de la UNR y artista plástica de Villa Constitución.

Pero pronto comenzó el trabajo en los barrios, con talleres de reciclado de ropa, a cargo de la capacitadora Aldana Schumacher. Después vinieron muchos más: albañilería, con un capacitador del oficio y que se brindaba a personas que estaban haciendo una remodelación en sus casas: aprendían sobre instalaciones eléctricas, revoque, colocación de pisos y aberturas. También se armaron talleres de electricidad básica, peluquería y otros oficios, y hasta se dictaron cursos de música para los niños, con instrumentos reciclados.

IMAGEN COLECCIÓN EDITORAL KAÑY.jpg El lanzamiento de la editorial Kañy para "Poemar de Amor".

El contacto con lo artístico arrancó en las plazas, con muestras fotográficas y presentación de libros locales. Organizaron con los artistas plásticos un ciclo "Pinturas bajo la luna" en un Pre Cosquín, y una exposición de artistas locales en una galería, donde las obras se vendieron muy bien. En las plazas se acogía a los artesanos que no eran recibidos en otros ámbitos.

Organizaron una exposición de arte contemporáneo, donde los artistas plásticos intervinieron cascos de obreros, una movida de dos días con publicidad en los medios locales. Con las instituciones oficiales trabajaron en un cronograma para que el Hospital de Villa organizara visitas profesionales a las escuelas a dar charlas de sexualidad, "cuando la gente tenía miedo de hablar de las ESI".

En marzo de 2020, la pandemia del coronavirus, con el distanciamiento obligatorio, interrumpió como en el resto del país y del mundo las actividades.

Aislados y llenos de ideas

En esa época, advirtieron que la gente comenzaba a intercambiar textos literarios a través de las redes. "Luego de pensar en talleres literarios virtuales, iniciamos el trabajo con la editorial EOS Villa, para compartir en forma gratuita literatura contemporánea", rememora Páez. "Como sabíamos armar libros, empezamos a hacerlos y luego de unos meses, EOS Villa lanzó la colección «Literatura de las Américas», cuyo curador es el escritor nicoleño Piero de Vicari. Tuvimos que reflotar la vieja Editorial Kañy _en guaraní, «Perdida»_, que venía de la década de 1990. Y hoy, entre EOS Villa Literatura de las Américas y la Editorial Digital Kañy tenemos aproximadamente un centenar de libros publicados de distribución y descarga gratuita, con títulos de escritores hispanos. Tenemos contacto directo con mil escritores, artistas plásticos, músicos, gestores culturales, periodistas y locutores, a los que les mandamos información y les anunciamos los textos que vamos a sacar y los que publicamoa", explica el referente

imagen colección kafka.jpg Otros de los lanzamientos, se puede buscar en EOS Villa.

¿Cómo se accede a los libros de las colecciones? Es simple. Hay que entrar a las páginas de Facebook de ambas editoriales (Eos Villa y Editorial Kañy), y en los detalles aparecen sendos links que permiten acceso directo a las colecciones:

drive.google.com/drive/folders/1h3rBtGQGKnP52rPhvadqdWMVBgRC-_eo?usp=sharing

https://editorialkany.blogspot.com/.

En el de Literatura de las Américas aparecen 38 títulos, que están numerados en orden de aparición. El Nº 1 fue "La pipa del Albatros", del salvadoreño Otoniel Guevara. Entre los últimos está la antología digital latinoamericana de ciencia ficción "Ventanas al Mundo".

Otro interrogante que surge es cómo y por qué los escritores acceden a entregar sus trabajos de manera gratuita, y cómo garantizan las editoriales que eso no les traerá inconvenientes ulteriores. "Hacemos que nos firmen un documento de autorización para publicar los trabajos, y lo hacen porque en general es gente que tiene ya cosas escritas y publicadas, arma una antología de sus trabajos, o presenta algo que publicó en sus blogs o redes", afirma Páez. Y abunda: "No les cuesta mucho juntar 40 o 50 páginas, que nosotros publicamos en un formato A5 y cuerpo de letra 14. No representa un esfuerzo muy grande para el escritor, y lo hacen de buena gana".

Textos editados

Editar un libro es una tarea ardua. Aunque sea digital, requiere de una instancia de corrección y edición que es muy intensa y concienzuda. Y si además se presenta con una tapa gráfica, requiere de un trabajo artístico para elaborar la imagen. ¿Cómo hacen? El vocero del grupo lo explica de esta manera: "Los libros que publicamos son de autores que en general tienen corregidos sus trabajos. Si en una lectura diagonal del texto vemos que hacen agua, entonces sí les pedimos que lo vayan reviendo hasta que quede publicable. Pero esto no es lo más común, los mismos autores son cuidadosos de sus textos, que en general ya han tenido instancias de revisión previas", señala. Y apunta que esto se ve mucho en los textos que les llegan de escritores cubanos, muy estrictos y celosos del uso del lenguaje y cuyos textos suelen venir ya impecables. "Los errores que se nos hayan pasado, como se trata de publicaciones gratuitas, corren por cuenta del autor", dice. Y aclara: "Lo que sí tratamos, en cuanto al contenido, es que no haya apología del delito o algo que ponga en riesgo el mismo proyecto".

IMAGEN COLECCIÓN EOS CIENCIA FICCIÓN.jpg Entra las antologías, hubo una de ciencia ficción.

Pero ya se sabe, en la literatura no existe el bien ni el mal. Es lo que sale de la cabeza de las personas. Ernesto Sábato decía que los escritores son ovacionados y hasta venerados por escribir historias que en la vida real merecerían el repudio y aborrecimiento de la gente. La ficción es producto de la imaginación y no hay tribunal para sentenciarla.

Eso sí. En la colección Literatura de las Américas, Pietro de Vicari, como curador, tiene más empeño en la revisión de los textos. Está su nombre en el medio, y todos están seguros de que la mirada es más perspicaz, más obsesiva. Es la "nena mimada" de la editorial y de todo el proyecto. El mismo De Vicari les había dicho que no quería publicar cosas que no estuvieran controladas, y se puso al hombro la enorme tarea de revisar los textos a conciencia.

IMAGEN COLECCIÓN ESCTORAS LATINOAMERICANAS.jpg Otro lanzamiento, esta vez de escritoras latinoamericanas, y van...

En cuanto a la gráfica, ya tienen una red de artistas plásticos dispuestos a colaborar con el proyecto, no sólo de Argentina, sino de Latinoamérica. A ellos les envían los textos y les piden si pueden armar una tapa. A veces, los mismos escritores ya tienen preparadas sus portadas. Es un trabajo mancomunado donde todos aportan para que todos disfruten. Resulta raro en un mundo mercantilizado, pero aquí todavía funciona. "Es la comunidad la que promueve cosas, nosotros solamente acompañamos", resume Páez.

Hasta cuando dure

En la actualidad, los impulsores de EOS Villa y de la Editorial Kañy se reducen a un puñado de personas, pero durante todo este trayecto fueron entrando, saliendo, sumándose y restándose integrantes que se fueron vinculando a cada experiencia, porque las propuestas a lo largos de estos últimos años fueron muchas. Para ellos, es entendible porque saben que siempre estará el núcleo duro que tira del carro.

¿Hasta cuándo sigue el proyecto? "Hasta donde dé. Hasta cuando alguien en Internet decrete a dedo que esto no se puede hacer más". Cierra Páez. Mientras tanto, siempre habrá autores que quieran firmar un pacto ficcional con el público, y lectores dispuestos a suscribirlo.

De eso se trata.