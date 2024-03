De no creer: "No tenemos cajero automático, necesitamos uno"

Cuesta creer. En la localidad de Cañada del Ucle, a 120 kilómetros de Rosario, no hay ni un cajero automático. Claro, tampoco hay un banco. Igual, no se necesita una institución bancaria, se puede poner en un supermercado "o donde nos digan, les hacemos el lugar y listo", dicen en el pueblo. Es que ante la falta de un cajero, sus cerca de mil habitantes deben transitar los 12 kilómetros por la ruta 93 para llegar a Firmat y ahí sí poder extraer dinero. “Hace cuatro años y medio que vengo solicitando un cajero y no pasa nada”, confió el presidente comunal Orlando Pruzzo en diálogo con La Capital.