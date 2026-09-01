Gran celebración del Día del Niño en Puerto General San Martín

Miles de chicos disfrutaron de juegos, sorteos y shows en una jornada inolvidable que se realizó el domingo en el Parque Linda Vista

Puerto volvió a celebrar a lo grande el día de las infancias, renovando el compromiso de darle a los puertenses y visitantes de la región, un evento que cada año se supera en calidad.

El Parque Linda Vista volvió a ser el espacio elegido para recibir a los niños con un mega parque de diversiones, juegos mecánicos e inflables, espectáculos, y una gran cantidad de sorteos , para celebrar las infancias a pura diversión y en familia.

La Municipalidad de Puerto General San Martín llevó adelante este domingo 30 de agosto el festejo central por el Día del Niño. El predio municipal se llenó de color, juegos y música desde temprano y los más chicos pudieron disfrutar de inflables, kermés, toro mecánico, el gusano, y el barco pirata entre otros.

Uno de los momentos más esperados fue el sorteo de más de 200 grandes premios , bicicletas, triciclos, monopatines, pata patas, nootbook, tablet y pelotas, además de viajes a Temaiken y la “Ciudad de los Niños” todos con acompañante. Miles de niños pudieron participar con el número que se adjudicaba en el ingreso junto a una bolsa de golosinas , que este año contó con la particularidad de contener un alfajor “Héroes de la Patria, Batalla Punta Quebracho” .

En el escenario principal se presentaron las distintas disciplinas artísticas del Centro Cultural Municipal , la academia de baile Panther Academy y el payaso Galupa y sus Amigos.

“Es una sana costumbre llevar alegría a los más chicos. Trabajamos todos los días para nuestros niños, garantizando sus derechos, a la educación, a la práctica deportiva, y en esta fecha, con mucho amor, todas las áreas del municipio se ponen a disposición para ofrecerles el festejo que ellos se merecen, para que cada familia de Puerto tenga estos espacios de encuentro y diversión”, expresó el intendente Carlos De Grandis durante el recorrido por la fiesta.

La jornada contó con la presencia de autoridades locales y el trabajo articulado de todas las áreas municipales para garantizar seguridad, asistencia sanitaria, hidratación y entretenimiento durante toda la tarde. Con la participación del Batallón de Arsenales 603 en la preparación del tradicional chocolate.

Día del Niño y feria de emprendedores

También fue montada la tradicional feriantes, artesanos y emprendedores y gastronómicos de la ciudad, convocados por el área de Desarrollo Local, una excelente oportunidad ofrecida por el municipio para la venta de sus productos.

El escenario se abrió en la jornada para disfrutar de las distintas agrupaciones locales con diferentes expresiones artísticas para ir acompañando la jornada con música y bailes coreográficos, alumnos de los distintos talleres del Centro Cultural Municipal.

Participaron de la jornada, realizando los sorteos y entregando los premios, el Intendente Municipal, Carlos De Grandis, el presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis, los concejales Maximiliano De Grandis, y Sonia Grassano, los secretarios de Educación y Cultura, Sebastián Lezcano, de Gobierno, Vanina Matassa, de Desarrollo Social, Fernando Torrens, el director de Deportes, Gustavo Rojas, y del Museo del Río Paraná, Jonathan Brest, y trabajadores municipales de distintas áreas que pusieron esfuerzo y dedicación para que el evento sea un éxito.

Entre los juegos samba, se destacaron Gusano Loco, Carreras de obstáculos inflable, Barco vikingo, Bungee Jumping, Rampa gigante inflable, avioncitos, reloj inflable, trencito, escalador inflable, Minion inflable, Elefante Dino y Dumbo, Carroza princesas, Toro Mecánico.

En el sector aventura, hubo una mega barredora mecánica, un bungee jumping de feria, un toro mecánico.

En el sector deportivo, cancha de básquet con aro y pelota gigante, una palmera de escalada, un barco perla negra, una corredora simple de 12 metros de largo con pelota, una rampa gigante unicornio.

En el sector kínder, tres inflables, dos camas elásticas, un circuito aventura, tres tejos de aire, tres metegoles.

En el sector extreme, una rampa gigante pulpo, un circuito de obstáculos demoledor, una rampa de obstáculos, danger más cuerpo de obstáculos, una rampa alienígena con tobogán y espacio de juegos, una rampa gigante dragón.

En el sector kermese e inflables, puestos de pesca, de tumba latas, de discos voladores, mural de puntería, tablero de básquet y juego de sapo.

Puerto volvió a celebrar a lo grande el día de las infancias, renovando el compromiso de darle a los puertenses y visitantes de la región, un evento que cada año se supera en calidad, juegos, entretenimiento, para que chicos y grandes se lleven el mejor de los recuerdos vividos.