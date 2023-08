Corte en la autopista: picante cruce entre el gobierno provincial y el intendente de San Lorenzo

Santa Fe: lo condenan a 10 años de prisión por abuso sexual a dos ex parejas

Este miércoles, el ministro Corach señaló en diálogo con el programa " El primero de la mañana ", de LT8 : "Queremos que se investigue si hubo o no delito . No estoy hablando de una judicialización de la protesta porque las protestas se hacen. El dato saliente es la participación activa del intendente de San Lorenzo (Raimundo), con quien tenemos canales de diálogo institucionales ".

Marcos Corach, ministro de Gestión Pública de Santa Fe.

"Yo estuve allí -continuó el funcionario-, vi la actitud del padre de la víctima, que en definitiva que era lo que más nos importaba y la de los taxistas y los vecinos. Decidimos hacer esto porque merece ser investigado. Que un intendente haga lo que hizo, de la manera en que lo hizo, amerita cuanto menos que el MPA, que no actuó de oficio en su momento, tome cartas en el asunto. Vi su actitud y era diferente a la del resto".

"Básicamente, hicimos la presentación porque se cortó la autopista. Pero esta vez fue distinto. Porque su participación activa en el corte (la del intendente Leonardo Raimundo) tuvo mucho que ver. Y queremos que se investigue su rol", abundó Corach.

El titular de la cartera de Gestión Pública pidió a Raimundo "que no se ponga en víctima" y fue contundente a que su postura en el corte de la autopista "tiene que ver con las elecciones".

Cuando le indicaron que el intendente sanlorencino había señalado que ya había agotado todas las vías de diálogo con la provincia y que nunca había tenido respuesta por el tema inseguridad, Corach graficó: "¿Usted vio alguna vez a 364 intendentes y presidentes comunales cortando la autopista?". Y luegó señaló que cuando el ministro de Seguridad santafesino, Claudio Brilloni, estuvo el domingo a la mañana junto al titular de la UR XVII de San Lorenzo "hablé con él (Raimundo) y me dijo que tenía otras cosas que hacer".

La opinión y respuesta de Raimundo

Minutos después de los dichos de Corach, el intendente de San Lorenzo también fue consultado por LT8 por la denuncia en su contra, impulsada a través de la Dirección Provincial de Vialidad. Y disparó con munición gruesa: "El ministro Corach hace rato que viene amenazando con denunciarme mediáticamente. Bueno, lo ha concretado, se ve que les preocupa más la protesta y que acompañemos a los vecinos que la inseguridad a la que nos expone a diario".

Cuando se le indicó que durante la entrevista Corach dijo que él no había querido recibir el domingo después del corte de la autopista al ministro Brilloni, Raimundo reaccionó: "¿Pero qué dice, es cojudo por los medios? Pero cómo no voy recibir al ministro Brilloni, pregúntele cuántas veces habló conmigo y estuvo en San Lorenzo. Sabe cuántas veces pedimos que vuelvan los operativos de saturación como se hacía entre 2016 y 2018, que repongan el destacamento de barrio Norte, que vuelvan los binomios policiales caminando por las calles, que vuelvan los accesos fijos en los accesos a la ciudad, los patrullajes nocturnos. Acá han vaciado comercios y los arruinaron. Hay más homicidios y pretenden que me quede callado".

El intendente sanlorencino Leonardo Raimundo.

"Brilloni -continuó el intendente- ha dicho públicamente que tengo razón en los reclamos que hago. La gente se la agarra con los intendentes porque les pide gestión, pero evidentemente el gobierno provincial tiene un problema con San Lorenzo, la discrimina". Y graficó: "Si no hay discriminación que me depositen ya los 40 millones de pesos que me deben por el acto del 3 de febrero".

Raimundo aseguró luego que "el verdadero interés que hay detrás de este abandono en materia de seguridad y salud es generar malestar. Tal vez para beneficiar al candidato de ellos, porque quieren la intendencia de San Lorenzo porque saben que van a perder la provincia".

"Si no reaccionábamos el gobierno provincial seguía con su indiferencia", dijo Raimundo sobre la protesta en la autopista y explicó que, en caso de ser citado por un fiscal a declarar por el corte, dará "las respuestas del caso".

Consultado sobre si estaba arrepentido de haber llevado adelante esa medida, el intendente sanlorencino destacó: "¿Le parece que con cuatro patrulleros y ocho policías se puede dar seguridad a una ciudad como la nuestra? Es como convocar a una fiesta de 50 personas y dar de comer una pizza. Los que se tienen que arrepentir son los funcionarios provinciales que tienen la obligación de garantizar la seguridad a todo el territorio".