Esteban Motta: "Nuestro modelo es el de Gisela Scaglia, el que representa a Santa Fe"

En campaña. El senador Esteban Motta apoyó la candidatura de la vicegobernadora Gisela Scaglia

El senador departamental Esteban Motta reafirmó su acompañamiento a la candidata a diputada nacional Gisela Scaglia, en el marco de la campaña electoral y las recorridas por distintas localidades del departamento San Martín.

“Seguimos trabajando en la misma línea. Estamos visitando cada obra en todo el departamento, pero fundamentalmente queremos comunicarle a la gente lo que significa cada elección”, expresó Motta.

El legislador destacó la conformación de Provincias Unidas, el frente que agrupa a las provincias de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy, Santa Cruz y Chubut: “La gente nos preguntaba por qué las provincias productivas no se unían, y lo hicimos. Formamos Provincias Unidas. Por primera vez elegimos a quién votar, con una base en los gobernadores y sin candidatos que tengan jefes en Buenos Aires”.

En ese sentido, Motta subrayó que “Gisela Scaglia es una candidata con raíz santafesina” y contrapuso su figura con la del kirchnerismo:

“Tenemos 16 años de kirchnerismo con Tepp, que tiene a Agustín Rossi como su principal referente. Ese modelo dejó en Santa Fe la destrucción de la ruta 34, el saqueo y la desidia. El que vota a Caren Tepp, vota a Agustín Rossi”.

El senador también hizo hincapié en la importancia de gestionar con transparencia y eficiencia:

“En nuestro departamento lo vemos con viviendas, con rutas, con obras que se concretan. Ese modelo, el de Gisela Scaglia, es el que nos representa: un modelo de trabajo, desarrollo y compromiso con Santa Fe”.

Un campus de fútbol femenino

Un campus de fútbol femenino, que reunió a más de 160 jugadoras de los equipos que integran la Liga Departamental San Martín se desarrolló en el Parque 23 de Junio del Club Atlético San Jorge.

El encuentro contó con la participación especial de Vanina Correa, histórica arquera de Rosario Central y de la selección argentina, y de Maylen Lista, directora técnica de Adiur y especialista en kinesiología. Ambas ofrecieron charlas sobre alimentación, cuidado físico y prevención de lesiones, y aportaron herramientas fundamentales para el desarrollo integral de las deportistas.

La jornada incluyó una entrada en calor conjunta y cerró con partidos reducidos, promoviendo la integración, el aprendizaje y el espíritu de equipo.

El evento fue organizado por la Secretaría de Deportes de la provincia de Santa Fe, el senador Esteban Motta, la Liga Departamental de Fútbol San Martín y la Municipalidad de San Jorge.

“Los clubes son muy importantes para nuestra sociedad, especialmente los del departamento San Martín, que hacen un trabajo enorme. Las capacitaciones son la base del buen funcionamiento de cada institución”, destacó el senador Motta.

Presentaron el Programa “Alentar”

El programa “Alentar”, una iniciativa del gobierno de Santa Fe que tiene como objetivo asistir y acompañar a las instituciones deportivas en la realización de mejoras en infraestructura y equipamiento de pequeña y mediana escala, se llevó a cabo en Rosario.

El acto contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y autoridades provinciales.

El senador Esteban Motta participó del encuentro junto a representantes de instituciones deportivas del departamento San Martín, entre ellas los clubes Trebolense, El Expreso, Susanense, General San Martín de Las Escobas, San Jorge, Piamonte, San Martín y Americano de Carlos Pellegrini.

“Estar cerca de las instituciones es muy importante. Los clubes cumplen una función fundamental en la sociedad y, más aún, en nuestro departamento. Por eso hay que cuidarlos, apoyarlos y acompañarlos”, destacó Motta tras el encuentro.

El programa “Alentar” busca fortalecer el trabajo de las entidades deportivas, reconociendo su rol social, formativo y comunitario en cada rincón de la provincia.

Recorrida por el departamento San Martín

El senador Esteban Motta desarrolló una intensa agenda en distintas localidades del departamento San Martín, visitando instituciones educativas, de salud y organizaciones civiles, con el objetivo de acompañar el trabajo que se realiza en cada comunidad.

La jornada comenzó en San Martín de las Escobas, donde el legislador recorrió la obra del nuevo jardín de infantes que se construye junto a la escuela primaria, y luego visitó la escuela secundaria, donde avanzan los trabajos correspondientes al programa provincial “1000 aulas”.

Además, Motta se acercó al Samco local, donde observó las refacciones que se realizan a través del programa Fonres, y realizó la entrega de un aporte de fondos para fortalecer el funcionamiento del efector.

Más tarde, en Colonia Belgrano, el senador visitó el Hogar de Ancianos, donde compartió un momento con las residentes y entregó presentes por el Día de la Madre. Posteriormente, recorrió el Belgrano Motor Club, donde supervisó el avance de la obra de los nuevos baños, y compartió un almuerzo con autoridades y dirigentes de instituciones locales.

La recorrida continuó en Bandurrias, donde Motta hizo entrega a la escuela primaria de un aporte económico del programa Fani, destinado a la mejora de la infraestructura educativa.

“Nos gusta estar cerca de cada institución del departamento porque sabemos lo que aporta cada una a la sociedad. Las instituciones son la base de la comunidad, y es necesario estar cerca, apoyarlas y acompañarlas”, expresó el senador Esteban Motta.