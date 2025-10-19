La Capital | La Región | Funes

Funes habilitó el nuevo ingreso por autopista Rosario-Córdoba

La nueva conexión permite ingresar a Jardín de la Provincia por la avenida Miguel Galindo. La inversión fue de más de 2.500 millones de pesos

19 de octubre 2025 · 06:00hs
El intendente de Funes, Roly Santacroce recorre el nuevo acceso junto a funcionarios provinciales

El nuevo acceso a la ciudad de Funes desde la autopista Rosario-Córdoba por avenida Miguel Galindo quedó oficialmente habilitado este sábado. Los trabajos incluyeron la construcción de una rotonda, dos carriles de salida de la ciudad, uno de ingreso, mejoras en el trazado, demarcación de carriles, instalación de guardarraíles y colocación de luminarias.

Además, desde el gobierno de Funes informaron que próximamente se instalará un semáforo sobre Miguel Galindo para facilitar el ingreso seguro a la estación de servicio ubicada sobre la avenida.

La obra comenzada durante el gobierno de Omar Perotti, fue gestionada y finalizada por la administración local a cargo de Roly Santacroce, con apoyo del gobierno provincial de Maximiliano Pullaro mediante una inversión de más de 2.500 millones de pesos.

“Es un sueño que teníamos desde hace décadas, que concluyó. El ingreso por autopista Rosario-Córdoba está habilitado. Estoy muy feliz, porque este trabajo representa seguridad y tranquilidad para nuestros vecinos y visitantes”, señaló el Intendente Santacroce.

Oficialmente, Funes tiene un nuevo acceso seguro, que se suma al ingreso por calle Jujuy, en el marco de un plan integral de movilidad impulsado por el municipio.

El proyecto recientemente estrenado contempló la reconversión de una calzada de dos carriles en una vía de mayor capacidad, con un carril de ingreso y dos de egreso, de aproximadamente 1.000 metros de longitud. Se incluyen rotondas en las principales intersecciones y obras complementarias de señalización, drenaje y seguridad vial.

