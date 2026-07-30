Siete formas de reutilizar la cáscara de banana

Aunque parezca un desecho, la cáscara de la banana alberga propiedades que también pueden ser aprovechadas. Las recomendaciones en esta nota

La cáscara de la banana , en la vida cotidiana, no tiene muchos destinos más que la basura. Quienes consumen la fruta, se concentran en su interior y desechan la parte exterior, sin saber que esta guarda numerosas propiedades que pueden ser aprovechadas . Sin embargo, con el conocimiento oportuno y la creatividad adecuada, se puede sacar ventaja de cada parte de la banana.

Aunque su función existencial es la de envolver la fruta, diferentes cáscaras son utilizadas con objetivos ecológicos o incluso consumidas en pos de mejorar la salud. En el caso de la banana, su cáscara no suele ser consumida pero sí se utiliza para otros fines.

Esta cáscara contiene compuestos valiosos que permiten incorporarla exitosamente a tareas o espacios cotidianos. Es así que, conociendo mejor acerca de sus beneficios, puede pasar de ser un desecho común y corriente a un útil recurso en el día a día.

Cómo utilizar la cáscara de banana

Con conocimiento y creatividad, la cáscara de la banana también puede convertirse en una gran aliada. Estas son algunas formas de aprovecharla:

1- Para las plantas

Múltiples estudios indican que las frutas y sus cáscaras tienen propiedades altamente útiles para la tierra. En el caso de la cáscara de banana se trata de una fuente natural de potasio, fósforo y calcio, que son nutrientes fundamentales para el desarrollo vegetal.

La cáscara se puede aprovechar de diversas formas, pero la más conocida es la famosa composta. Una vez pasado el tiempo de composta de la cáscara, se debe enterrar de a trozos en la tierra. Otra opción es preparar una especie de “té de banana”, hirviendo las cáscaras en agua y luego, una vez fría, utilizarla para el riego de las plantas.

La incorporación de las cáscaras de banana a las plantas las hará más resistentes, contribuyendo a fortalecer sus raíces y estimulando su floración. Al mismo tiempo, al dirigir las cáscaras a la tierra y no a la basura, se reduce el nivel de residuos que termina impactando negativamente en el ambiente.

2- Para cocinar carne y evitar que se seque

Tal como explica un medio de cocina brasilero llamado “Tudo gostoso”, si en la bandeja donde se hornea la carne se colocan cáscaras de banana (tanto encima como por debajo de la carne), esta ayudará a conservar la humedad de la pieza durante la cocción. Por eso, para mantener a la carne tierna y jugosa, la cáscara de banana será un agregado muy valioso.

Otro dato para los paladares más aventureros es que la cáscara de banana se puede utilizar como sustituta de la carne misma. Algunas recetas internacionales proponen desmechar la cáscara de banana y prepararla con verduras y condimentos de manera tal que simule la apariencia de la carne, ideal para vegetarianos. El blog de recetas “Shiny Veggies” comparte algunos consejos para preparar “mechada de plátano”.

3- Para madurar frutas más rápido

Si en el hogar hay alguna fruta aún verde que se desee consumir al momento y no esté aún tan madura como se prefiere, la cáscara de banana puede ayudar a acelerar el proceso. El etileno presente en ella agiliza la maduración de la fruta.

Colocando pedazos de cáscara de banana en una bolsa cerrada durante 24 horas junto a la fruta que se desea consumir, su maduración se apresurará significativamente. Este truco es ideal para la palta.

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4- Para hacer una mascarilla facial

Hay una división entre quienes utilizan solo productos creados en laboratorios y quienes defienden los beneficios de los alimentos en la piel. Las personas que se animan a utilizar elementos naturales en sus caras, deben considerar totalmente a las cáscaras de banana.

El medio “Glamour" propone una mascarilla a base de cáscara de banana que promete revitalizar el rostro, así como nutrir, reparar, hidratar y proteger la barrera cutánea. Incluso para combatir los signos de la edad se destacan las propiedades de la banana. Consiste en tomar un pedazo de cáscara de banana para frotarla directamente sobre la piel limpia, utilizando el lado interno en donde se encuentra la pulpa. Después de dejarla actuar 15 minutos, se debe enjuagar con agua.

5- Para preparar tortas

Retomando el rubro de la cocina, en la elaboración de distintos platos puede ser incorporada la cáscara de la banana. Por ejemplo, incluir las cáscaras en una torta puede ser tan fácil como:

Licuar dos cáscaras limpias con una banana madura y mezclarla con ingredientes básicos como harina, huevo, esencia de vainilla y leche. De esta mezcla nacerá una torta dulce que puede cocinarse en horno e incluso microondas.

6- Para limpiar cuero

La cáscara también puede cobrar valor a la hora de la limpieza. La parte interna de ella funciona como una especie de pulidor de cuero, útil para tratar zapatos, cinturones y bolsos, entre otros artículos.

La metodología consiste en frotar directamente la cáscara sobre la superficie a limpiar y luego pasar un paño seco para retirar cualquier resto de banana que pudiera haber quedado. De esta manera, el brillo en el material será notable.

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7- Para abrillantar metales

Similar a su uso con respecto al cuero, la cáscara de banana puede funcionar en la limpieza de metales. Al triturar la cáscara agregando un poco de agua, se forma una pasta que sirve para darle brillo al metal.

Esta mezcla es ideal para cubiertos de plata o cualquier elemento metálico ya que promete eliminar manchas y devolver el brillo al producto sin tener que recurrir a químicos abrasivos.