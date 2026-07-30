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Disney+ confirmó la segunda temporada de la serie de Guillermo Coppola: cuándo estrena

A través de sus redes sociales, la plataforma anunció el regreso de la ficción protagonizada por Juan Minujín

30 de julio 2026 · 17:52hs
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“Coppola

“Coppola, el representante”, la biopic de Guillermo Coppola, estrenará su segunda temporada 

Después del éxito de su estreno en marzo de 2024, Disney+ confirmó que “Coppola, el representante” tendrá una segunda temporada. La serie, protagonizada por Juan Minujín, volverá con nuevos episodios para seguir recorriendo la vida del histórico mánager y su estrecha relación con Diego Armando Maradona.

Guillermo Coppola y Diego Armando Maradona formaron uno de los dúos más emblemáticos y controversiales del deporte. Durante 15 años compartieron una relación profesional y personal marcada por el éxito, los excesos, las polémicas y una amistad que trascendió el fútbol. La primera temporada, compuesta por seis episodios, retrató la vida del exrepresentante de Maradona a través de situaciones tragicómicas que combinaron comedia, drama y nostalgia.

>>Leer más: "Coppola, el representante": una vida más cerca de la comedia que de la solemnidad

Qué se sabe sobre la segunda temporada de "Coppola, el representante"

Ahora, a través de las redes sociales de la plataforma de streanming Disney +, se confirmó el regreso de la serie. "Tengo algo que te quiero contar que me tiene loco. La temporada dos de Coppola, el representante tiene fecha de estreno", dice Juan Minujin en la piel de Guillermo Coppola.

El actor, reconocido por sus trabajos en “El marginal”, “Dos más dos” y “Cien días para enamorarse”, vuelve a ponerse en la piel de Guillermo Coppola. La dirección está nuevamente a cargo de Ariel Winograd, responsable de películas como “Mamá se fue de viaje” y “El robo del siglo”, quien además se desempeña como showrunner. El elenco reunirá a Mónica Antonópulos, Macarena Achaga, Joaquín Ferreira, Agustín Sullivan y Rodrigo Noya, entre otros.

Los nuevos capítulos retomarán el relato del representante mientras revive algunos de los momentos de su carrera, entre el éxito, las controversias y los desafíos que marcaron su vida.

Cuándo estrena la segunda temporada de "Coppola, el representante"

Según detallaron en el video del anuncio en Disney +, la segunda temporada de la serie estrenará en agosto de 2026.

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