La noche de Jerónimo Gómez Mattar: abrió el camino con el gol que soñaba desde los cuatro años

El juvenil Jerónimo Gómez Mattar fue titular por la sanción de Luca Regiardo. Jugó con personalidad y rompió la paridad con un tanto que recordará por siempre

El pie abierto, la mirada fija de Jerónimo Gómez Mattar. Será el gol del juvenil volante de Newell’s.

Hay partidos que para los futbolistas de Newell’s , que encima son hinchas del club, forman parte de los mejores recuerdos. Es lo que seguramente le pasará a Jerónimo Gómez Mattar con la victoria sobre Central Córdoba . “Fue el mejor día de mi vida”, diría con la sonrisa de oreja a oreja frente a las cámaras. No olvidará la tarde-noche del Coloso en la que gritó su primer gol. Y tampoco dudó en confesar que este momento lo soñó “desde que tenía cuatro años”. El mediocampista fue el único cambio que presentó el conjunto de Frank Kudelka, a raíz de la ausencia por suspensión de Luca Regiardo, otro hincha leproso.

A los 18 años, Gómez Mattar sigue entregando señales positivas: el carácter con el que juega, encara con la pelota y mete cambios de frente. Más allá de algunas intermitencias, así fue su presentación en el Coloso, en un partido que le demandaba a la Lepra la victoria para consolidarse entre los ocho mejores de la tabla.

Un triunfo que empezó a conseguirse por el mediocampista juvenil. Es que dentro del área, capturó un rechazo y pateó de derecha, con el pie bien abierto, para vulnerar la resistencia de Alan Aguerre. El responsable del gol lo gritó alborozado. No podía ser de otra manera: abría el partido y se trataba del primero de su autoría.

No sólo el gol de Jerónimo Gómez Mattar

Gómez Mattar ya había buscado al arco tras una asistencia de pecho de Mazzantti, y lo repetiría con un tiro de media distancia. Esta es otra virtud del volante. Intenta el remate desde afuera del área. Demuestra personalidad, si bien todavía tiene mucho tiempo para seguir aprendiendo.

Cuando fue reemplazado por Lucas Gómez, todo el estadio lo aplaudió. Esos mismos que son tan hinchas como él, reconocieron su actuación. Hubo aplausos y gritos que fueron merecidos para el juvenil que, con el regreso de Regiardo para el partido contra San Lorenzo, posiblemente vaya al banco.

Es que hasta ahora, salvo en unos pocos partidos, Kudelka optó porque sea suplente, aunque siempre como una de las primeras opciones en el momento de realizar cambios.

"Newell's es mi vida"

“Newell’s es mi vida, mi familia es toda leprosa. Arranqué a los cuatro años acá, mis hermanos también. Fue un gol como hincha”, dijo sin poder ocultar su emoción. “Cuando venía a la cancha, cuando era alcanza-pelotas, soñaba un momento así. Estoy muy emocionado, muy orgulloso”.

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“Ahora todo tiene que ser tranquilidad y paciencia, se viene una semana muy linda y ya pensando en el próximo partido que es súper importante”, señaló.

Gómez Mattar sigue creciendo. Es uno de los jugadores de abajo sobre el que hay esperanzas de que sea un futbolista importante y con estos partidos lo apuntala. Mientras tanto, como en esta tarde-noche del Coloso, dejó su sello para un triunfo clave.