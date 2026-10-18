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Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre

El sindicato del sector acordó una suba del 1,9% para septiembre y acumula un incremento del 23,6% en lo que va del año. Además, los trabajadores cobrarán un bono de más de $2,2 millones por el Día del Bancario.

18 de octubre 2026 · 15:38hs
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Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre

Mientras otros gremios cierran acuerdos por tramos, con porcentajes fijados de antemano para varios meses, el sector bancario conserva un esquema que acompaña la inflación de cada período. Ese mecanismo volvió a aplicarse y redefinió lo que perciben quienes trabajan en los bancos del país.

La Asociación Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, firmó con las cámaras empresariales un aumento de 1,9% para septiembre. La suba alcanza a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye los adicionales convencionales y no convencionales.

Con ese ajuste, el sueldo inicial de la actividad quedó en $2.552.560,34 brutos. A ese monto se suma una participación en las ganancias de $73.786,55, por lo que el ingreso total de quien comienza a trabajar en el sector asciende a $2.626.346,89, según lo comunicado por la Asociación Bancaria.

El sindicato informó que el mismo mecanismo continuará durante octubre, noviembre y diciembre, con el alcance previsto en los convenios firmados hasta ahora. Es decir que, hasta fin de año, los sueldos seguirán la evolución de la inflación mensual según lo pactado. La negociación paritaria se retomará durante la segunda quincena de enero de 2027.

Por lo pronto, con la suba de septiembre los salarios del sector acumulan un aumento de 23,6% en los primeros nueve meses de 2026. El cálculo se hace sobre los sueldos vigentes en diciembre de 2025 y resume los ajustes aplicados a lo largo del año.

El acuerdo también actualizó el monto del bono por el Día del Bancario, un beneficio que el sector cobra todos los años en noviembre. El valor mínimo quedó en $2.275.519,25 y deberá abonarse hasta el 6 de noviembre. Es una cifra algo inferior al salario inicial mensual que se suma al ingreso regular de ese mes.

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