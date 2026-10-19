Frank Kudelka: del "vine para dar todo al club" a "merecimos ampliamente el triunfo" El DT se refirió a la actuación del equipo rojinegro en el triunfo ante Central Córdoba de Santiago del Estero. "Jugamos muy buen partido", dijo Kudelka Por Hernán Cabrera 19 de octubre 2026 · 22:34hs

Frank Kudelka. El técnico rojinegro destacó la producción de su equipo y elogió a Gómez Mattar.

Newell’s ganó un partido clave para seguir en zona de clasificación y el técnico Frank Kudelka analizó la victoria ante el Ferroviario. “Jugamos muy buen partido. Las intenciones en la definición tenemos que seguir mejorando y hay que saber defender. No fue sufrida porque merecíamos ganar ampliamente, fue una muy buena victoria. Y es demasiado prematuro para ver con quien jugamos. Primero tenemos que clasificar”, sostuvo el técnico rojinegro.

Elogios para Gómez Mattar El entrenador leproso también elogió al mediocampista Jerónimo Gómez Mattar. “Gómez Mattar es un chico como Guch, Reggiardo y Reinatti. Están creciendo en un club con una hermosa presión. Es un futbolista vertical, hoy tuvo varías situaciones. Están empezando a ser jugadores de fútbol, es entendible todo lo que les pasar”, confió Kudelka.

En un momento de la conferencia el técnico se molestó porque le preguntaron de su continuidad. “Me hubiese gustado hablar del partido. Cuando viene acá me decían que nos salvemos del descenso, eso sucedió hasta hace un par de fechas atrás. Lo logramos entre todos. Esta institución es tan grande que todos estamos abajo. Vine al club para dar todo. Podría decir que mi representante tiene ofertas pero no es así. La institución está por arriba de todo. Observo, escucho y yo voy a decidir mi futuro”, afirmó el entrenador de la Lepra.

Kudelka y la gente El entrenador se refirió además al apoyo. “Jugar acá con toda la gente es muy bueno para nosotros. Es un acompañamiento terrible y significativo”. Y con respecto al partido anterior, pese a la caída le gustaron varias cosas “En Mendoza ellos hicieron un golazo. Me gustó repetir parte de lo hicimos allá”.