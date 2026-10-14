Roldán incorpora nuevos colectivos para fortalecer el transporte urbano Las unidades cero kilómetro se sumarán al servicio local para mejorar la conexión entre los distintos barrios de la ciudad y optimizar las condiciones de traslado 14 de octubre 2026 · 08:00hs

Se trata de la cuarta y quinta unidad adquiridas por la actual gestión municipal, en el marco de las acciones destinadas a renovar y fortalecer la flota de transporte urbano y brindar mejores condiciones de traslado a los vecinos.

La Municipalidad de Roldán presentó dos nuevos colectivos que se sumarán al sistema de transporte urbano de pasajeros, con el objetivo de mejorar y potenciar la conectividad entre los distintos barrios de la ciudad.

Las unidades cero kilómetro fueron presentadas por el intendente Daniel Escalante junto a integrantes del bloque de concejales Unidos, y comenzarán a prestar servicio en los próximos días. Son la cuarta y quinta incorporadas durante la actual gestión municipal.

Los nuevos colectivos, que llegaron el viernes último, comenzarán a prestar servicio durante los próximos días, una vez que cuenten con seguro y con los dispositivos satelitales que permiten el rastreo de las unidades y su seguimiento en vivo.

Fortalecimiento del sistema de transporte Se trata de la cuarta y quinta unidad adquiridas por la actual gestión municipal, en el marco de las acciones destinadas a renovar y fortalecer la flota de transporte urbano y brindar mejores condiciones de traslado a los vecinos. La compra de estos colectivos representa una inversión superior a los 500 millones de pesos, financiada con aportes del Programa Obras Menores del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

“Con estas incorporaciones, el Municipio continúa avanzando en la mejora del servicio, buscando facilitar la movilidad cotidiana y fortalecer la conexión entre los diferentes sectores de Roldán”, señaló Escalante sobre la adquisición de las nuevas unidades. >>Leer más: Octubre Rosa en Roldán: se viene el tradicional Festival Rosa y una caminata de concientización

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