Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Cuando faltan tres fechas, el Canalla se metió de lleno en la pelea para repetir el campeonato, pero también para asegurarse un lugar en la Copa Libertadores

Central sumó de a tres en Tucumán y se mantiene en la pelea por la tabla anual.

Rosario Central obtuvo un triunfo clave el sábado pasado en su visita a Atlético Tucumán , gracias al gol de Julián Fernández a diez minutos del final, y se ilusiona con repetir el título de la tabla anual , que tendrá una definición apasionante. Además, el equipo de Jorge Almirón se acomodó en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores .

Cuando faltan tres fechas para el cierre de la fase regular del torneo Clausura, que también marcará el punto definitivo de la tabla anual, el Canalla se ubicó a solamente un punto de los líderes: Boca y Argentinos Juniors .

De igual manera, cinco equipos pelean en lo más alto de la tabla con una diferencia de apenas dos puntos , por lo que cualquiera de ellos tiene chances concretas de quedarse con el campeonato.

Boca y Argentinos miran a los demás desde la cima, ambos con 54 puntos . Luego, en el segundo escalón, aparecen Central e Independiente Rivadavia, los dos con 53 unidades .

Boca permanece en la cima de la tabla anual, igualado en puntos con Argentinos Juniors.

Un poco más atrás Vélez asoma con 52, mientras que Instituto (50) y River (49) apuntan a ganarse un lugar en la Libertadores, con menos chances de ser campeones de la anual.

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Cabe destacar que, por otro lado, los dos primeros puestos de esta tabla entregarán cupos directos a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, mientras que el tercero clasificará a la fase previa de dicha competencia. Si alguno de esos equipos logra obtener un cupo de campeón (Clausura, Copa Argentina, Libertadores o Sudamericana) entregarán estas plazas a los siguientes equipos mejor ubicados.

Qué pasa si hay empate en puntos

El artículo 24.3 del reglamento de la Liga Profesional de Fútbol estableció cuáles serían los métodos de desempate “en caso de igualdad en puntos entre dos o más equipos en algunas de las posiciones de la tabla general de posiciones 2026”.

Si se cumple esa condición, la LPF determinó que se impondrá el equipo con mejor diferencia de goles. En caso de que subsista la igualdad, se resolverá “en favor del equipo que hubiese obtenido mayor cantidad de goles a favor”. A su vez, si se mantiene el empate en todos los aspectos, se recurrirá a la “tabla general de Fair Play 2026” en favor del equipo mejor posicionado de la disputa. Si ninguno de estos métodos marca una diferencia, se acudirá a un sorteo del Comité Ejecutivo de la LPF.

Estos puntos marcan que, tal como se encuentra la tabla por el momento, Boca (+20) se quedaría con el título de la tabla anual por tener mejor diferencia de gol que Argentinos (+10). De la misma manera, Central (+13) se quedaría con el boleto a la fase previa de la Libertadores por superar en el mismo aspecto a Independiente Rivadavia (+10).