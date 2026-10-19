Rescataron a un ciervo en Arroyo Seco: se recupera en una veterinaria de Rosario

El animal silvestre fue hallado el domingo a la noche en la zona de Juan B. Justo e Independencia. Presentaba un buen estado salud

El ciervo axis recibió atención especializada en una clínica de Rosario y se evalúa su traslado a una granja en La Ribera

La policía de Arroyo Seco reportó este lunes el hallazgo de un ciervo axis de corta edad en la zona de Juan B. Justo e Independencia. El animal pudo ser capturado al parecer sin ser lastimado y entregado a una clínica veterinaria de Rosario.

En ese lugar, y tras la evaluación de profesionales, fuentes oficiales confirmaron que el estado en general del espécimen era bueno y que quedaba a resguardo en ese lugar para ser derivado en las próximas horas a la sede La Ribera .

Todo sucedió ayer domingo en horas de la tarde cuando una llamada a la Central de Emergencias 911 alertó a la policía sobre la presencia de un ciervo axis en la zona de Juan B. Justo e Independencia.

Al lugar acudieron efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Brigada Ecológica y de Rescate Animal.

El ciervito pudo ser capturado sin que sufriera lesiones, pero para una mejor atención y diagnóstico fue derivado a la clínica veterinaria Cossia de Rosario, donde se le realizaron distintos estudios y quedó bajo observación.

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Según las fuentes, el animal podría ser derivado a las instalaciones que el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático posee en La Ribera.