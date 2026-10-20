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Industriales metalúrgicos de Rosario: "Necesitamos que nos saquen el pie de encima"

La titular de Asim, Jorgelina Gonano, señaló que la actividad lleva una caída de 46 meses, y se quejó por la presión impositiva sobre las pymes

20 de octubre 2026 · 09:51hs
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La industria metalúrgica de Santa Fe golpeada por las políticas económicas de Nación

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La actividad metalúrgica acumula 46 meses de caída y solamente se utilizan cuatro de cada 10 máquinas instaladas. Jorgelina Gonano, flamante titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Asim) de Rosario, dijo que hacen "faltan tiempo y recursos para poder reconvertirse" y reclamó: "Necesitamos que nos saquen el pie de encima para generar trabajo".

Gonano fue electa recientemente al frente de Asim Rosario y al describir la situación del sector, expresó: "Tenemos dos años por delante con muchos desafíos porque es un momento extremadamente complicado. Las industrias tienen funcionando el 40 por ciento de su capacidad instalada, venimos de 46 meses de caída de la actividad. Venimos de un panorama bastante difícil y con meses complicados de aquí para adelante".

En declaraciones a LT8, Gonano se refirió a la situación de la industria metalúrgica en Rosario concretamente, y expresó que "hay un mercado interno muy deprimido. El cordón industrial de Rosario, que fue uno de los más importantes del país, está con muchas industrias paralizadas, como el caso de Electrolux".

Cómo es la situación de los industriales de la región

"(Desde el gobierno nacional) nos dicen hay que reconvertirse, pero cómo hacerlo tan rápido. Necesitamos tiempo y recursos. Y los recursos no aparecen porque no hay créditos con tasas favorables. Tenemos una presión impositiva muy importante. O sea, para reconvertirnos necesitamos un plazo determinado, con recursos importantes, porque no podemos hacerlo solos".

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Gonano aclaró que cuestiona la decisión del gobierno nacional para la implementación de los Rigi (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), pero se preguntó: "Los Rigi están bien. No vamos a discutir eso, pero ¿qué hacemos con las Pymes? Esos proyectos son a largo plazo. Muchas de nuestras empresas están tratando de ser proveedoras de las compañías que acceden al Rigi, pero qué hacemos en lo inmediato".

"El reclamo inmediato sería: tenemos una presión impositiva tan grande que pedimos un poco de alivio. Los embargos de Arca están apareciendo cada vez más. Hay cada vez más empresas con las cuentas embargadas y eso te limita el manejo de lo diario, como por ejemplo el pago de sueldos ni impuestos. Necesitamos un alivio impositivo urgente".

Cuánto resistirían los industriales santafesinos

"Hay muchas empresas con procesos preventivos de crisis. Algunas arreglan con empleados cesantías porque es imposible sostener empresas si no tenes actividad. Antes de despedir también lo pensamos muy bien, porque tampoco hay mano de obra capacitada. En nuestra actividad, necesitamos mano de obra especializada. No puedo despedir porque si esto se reactiva no podré encontrar al operario que necesito. Es muy difícil el día a día", subrayó la titular de AIM.

>> Leer más: El empleo privado no encuentra piso: se perdieron más de 134 mil puestos de trabajo en solo siete meses

¿Cuánto le queda a la industria santafesina en este contexto nacional? "No nos queda mucho tiempo. La industria mueve la construcción, el comercio, es una parte importante de la economía. Necesitamos que nos saquen en pie de encima para trabajar que es lo único que sabemos hacer. Si no hay algo en el corto plazo que alivie un poco la cosa se pondrá más difícil", finalizó.

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