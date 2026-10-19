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El juez federal Gastón Salmain irá a juicio por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes

La Justicia rechazó el pedido de sobreseimiento del magistrado acusado de utilizar su cargo para obtener información sobre una investigación penal en su contra

19 de octubre 2026 · 09:59hs
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El juez federal Gastón Salmain irá a juicio por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

El juez federal Gastón Salmain irá a juicio por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

El juez federal Gastón Salmain deberá afrontar un juicio oral y público por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de que la magistrada con funciones de revisión Elida Vidal rechazara el sobreseimiento solicitado por su defensa. La decisión se tomó durante la audiencia de control de acusación realizada en los tribunales federales de Rosario.

La causa se originó en dos oficios que Salmain firmó y envió el 21 de octubre de 2025 a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Según la acusación, el magistrado utilizó su investidura para obtener información sobre una investigación que lo tenía como imputado y procesado.

>> Leer más: Caso Salmain: la Cámara de Apelaciones desestimó una polémica presentación judicial

La fiscalía sostiene que, mediante esas comunicaciones oficiales, el juez buscó conocer detalles de las medidas dispuestas en su contra, entre ellas un procedimiento realizado en su vivienda cuatro días antes, durante el cual se requisaron sus pertenencias y su vehículo y se secuestró su teléfono celular. La investigación está a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La imputación por estos hechos fue formalizada en diciembre de 2025.

Pedido de sobreseimiento

Durante la audiencia, los fiscales expusieron los hechos atribuidos a Salmain y los elementos que, según la acusación, respaldan la imputación. Plantearon que el magistrado utilizó herramientas institucionales de su cargo para obtener información sobre un expediente en el que estaba bajo investigación, una conducta que consideraron constitutiva de abuso de poder.

Los abogados defensores Ignacio Carbone y Gustavo Feldman cuestionaron la calificación legal de los hechos y solicitaron que se rechazara la acusación y se dictara el sobreseimiento. Sin embargo, tras un cuarto intermedio, Vidal desestimó el planteo y dispuso que el expediente avance hacia el debate oral.

>> Leer más: Casación rechazó un planteo de Salmain y el Consejo de la Magistratura define su situación

La magistrada sostuvo que correspondía rechazar el sobreseimiento y que la causa debía llegar a juicio. También consideró que el hecho atribuido, consistente en haber librado los oficios sin respaldo legal, permitía sostener la acusación en esta instancia.

La audiencia de control de acusación continuará en una fecha que todavía no fue establecida. En esa próxima etapa deberá realizarse el control de las pruebas ofrecidas por las partes para el juicio. La Fiscalía adelantó que solicitará dos años de prisión, además de la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena, accesorias legales y costas.

Las causas del juez

Salmain estaba a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Rosario, pero actualmente se encuentra suspendido de sus funciones y enfrenta un proceso de destitución ante el Consejo de la Magistratura. Su situación judicial se complicó por otra investigación en la que se lo acusa de presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

>> Leer más: Ratificaron la prisión preventiva con uso de tobillera para el juez Gastón Salmain

En ese expediente, la Fiscalía lo acusa de haber ofrecido al exjefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en Rosario, Carlos Vaudagna, intervenir en causas judiciales para favorecer sus intereses a cambio de dinero. Según la imputación, el monto del supuesto soborno habría sido de 100.000 dólares. La investigación también examina la relación previa entre ambos y la actuación del juez en expedientes vinculados con Vaudagna.

En mayo de 2026, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura avanzó con el procedimiento para su remoción. Entre los cuestionamientos también figura la presunta omisión de informar, durante el concurso para acceder a la magistratura federal, que había sido cesanteado del Poder Judicial en 2002, en un antecedente vinculado con un supuesto ofrecimiento de coima para direccionar un expediente.

El proceso disciplinario tuvo un nuevo avance en octubre, cuando se pidió su destitución por las presuntas coimas vinculadas con el acceso al dólar oficial durante la vigencia de las restricciones cambiarias y por la omisión de aquel antecedente laboral. Se trata de un trámite independiente de la causa por abuso de autoridad que ahora se encamina al juicio oral.

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