La Capital | Información General | Quini 6

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Ambos apostadores se repartieron el pozo principal del Tradicional. Además, hubo 30 ganadores en el Siempre Sale de los cuales ocho jugaron en Santa Fe

18 de octubre 2026 · 21:58hs
Google Seguir a La Capital en Google
El sorteo del Tradicional tuvo dos ganadores. 

El sorteo del Tradicional tuvo dos ganadores. 

Un apostador de la localidad santafesina de Carcarañá y otro de Rivadavia, en la provincia de San Juan, fueron los ganadores del pozo principal del Tradicional del Quini 6, en su sorteo 3418, de este domingo 18 de octubre. Ambos se llevarán algo más de $1.418 millones de pesos.

El pozo principal de La Segunda quedó vacante. Por su parte, no hubo ganadores en el sorteo de la Revancha y quedó vacante un pozo de algo más de $4.254 millones de pesos.

En el Siempre Sale hubo 30 ganadores de los cuales ocho realizaron sus apuestas en la provincia de Santa Fe y se llevan casi 17 mil millones de pesos cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 21 de octubre, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $7.600.000.000

►Tradicional

Números sorteados: 31 - 11 - 09 - 17 - 25 - 07

Con seis aciertos: dos ganadores que recibirán $1.418.485.786

Con cinco aciertos: 169 ganadores que recibirán $334.605

Con cuatro aciertos: 5.474 ganadores, que recibirán $4.00

►La Segunda

Números sorteados: 38 - 27 - 04 - 16 - 21 - 10

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.100.000.000

Con cinco aciertos: 37 ganadores, que recibirán $1.528.334

Con cuatro aciertos: 2.070 ganadores, que recibirán $8.195

►Revancha

Números sorteados: 43 - 41 - 05 - 26 - 01 - 40

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $4.254.526.426

►Siempre Sale

Números sorteados: 01 - 25 - 19 - 37 - 44 - 10

Con cinco aciertos: 30 ganadores, que recibirán $16.906.114

►Pozo extra

3.445 ganadores, que recibirán $58.055

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>> Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>> Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
hubo dos ganadores en el quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones

Resultados del Quini 6 de este miércoles 7 de octubre

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se jugará el próximo domingo

un sacerdote murio aplastado por una cruz que cayo durante una misa transmitida en vivo

Un sacerdote murió aplastado por una cruz que cayó durante una misa transmitida en vivo

el impresionante yate que compro messi: pago 10 millones de euros y tiene comodidades de lujo

El impresionante yate que compró Messi: pagó 10 millones de euros y tiene comodidades de lujo

Las más leídas

El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newells para dirigir a Messi

El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

Horror en una ruta de Santa Fe: tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Horror en una ruta de Santa Fe: tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

Lo último

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Newells sigue en el 8º puesto pese a que San Lorenzo ganó y lo igualó en puntos

Newell's sigue en el 8º puesto pese a que San Lorenzo ganó y lo igualó en puntos

Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena Oil & Gas

Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena Oil & Gas

Horror en una ruta de Santa Fe: tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Las víctimas estaban junto a un Renault 9 detenido sobre la ruta 65, entre Monje y Díaz, a 80 kilómetros de Rosario. Dos de los fallecidos eran hermanos de 26 y 29 años.
Horror en una ruta de Santa Fe: tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda
Una diputada de Milei eligió el Día de la Lealtad Peronista para casarse en Rosario y reunió a dirigentes libertarios
Política

Una diputada de Milei eligió el Día de la Lealtad Peronista para casarse en Rosario y reunió a dirigentes libertarios

Autos eléctricos: YPF proyecta cinco rutas con cargadores desde Rosario para 2027
Información General

Autos eléctricos: YPF proyecta cinco rutas con cargadores desde Rosario para 2027

Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre
Economía

Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre

Argentino de Rosario sufrió, pero dio el primer paso y ahora va por la Permanencia

Por Juan Iturrez
Ovación

Argentino de Rosario sufrió, pero dio el primer paso y ahora va por la Permanencia

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones
Información General

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Las más leídas
El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newells para dirigir a Messi

El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

Horror en una ruta de Santa Fe: tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Horror en una ruta de Santa Fe: tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

Ovación
El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newells para dirigir a Messi

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newells para dirigir a Messi

El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

Argentino de Rosario sufrió, pero dio el primer paso y ahora va por la Permanencia

Argentino de Rosario sufrió, pero dio el primer paso y ahora va por la Permanencia

Newells vs. Central Córdoba por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Central Córdoba por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Policiales
Horror en una ruta de Santa Fe: tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda
Policiales

Horror en una ruta de Santa Fe: tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

La Ciudad
Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas
La Ciudad

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante

Salud pública: diez hospitales realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas desde este lunes

Salud pública: diez hospitales realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas desde este lunes

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

El alcohol sigue encabezando los consumos problemáticos en Rosario y el país

Por Matías Petisce
La Ciudad

El alcohol sigue encabezando los consumos problemáticos en Rosario y el país

AFA Escala: convocan a presentar ideas innovadoras para el agro
Agro

AFA Escala: convocan a presentar ideas innovadoras para el agro

Las obras para los Juegos Suramericanos ya tienen destino y concesiones
La Ciudad

Las obras para los Juegos Suramericanos ya tienen destino y concesiones

Feria del Libro: último día para recorrer stands, escuchar y descubrir autores
La Ciudad

Feria del Libro: último día para recorrer stands, escuchar y descubrir autores

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta
La Ciudad

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo
La Ciudad

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso
Policiales

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera
Policiales

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

Sin un acto central, el peronismo conmemoró el Día de la Lealtad
Política

Sin un acto central, el peronismo conmemoró el Día de la Lealtad

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas
La Región

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord
La Ciudad

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

Pullaro se desmarcó de las críticas a Provincias Unidas por el DNU 70/23
Política

Pullaro se desmarcó de las críticas a Provincias Unidas por el DNU 70/23

José Mayans, contra Milei en el Día de la Lealtad: El justicialismo es otra cosa
Política

José Mayans, contra Milei en el Día de la Lealtad: "El justicialismo es otra cosa"

Un proyecto salió mal: Casciari rompió el silencio tras ser denunciado
Zoom

"Un proyecto salió mal": Casciari rompió el silencio tras ser denunciado

El cirujano del papa León XIV dijo que estará en condiciones de viajar a Argentina
Información general

El cirujano del papa León XIV dijo que estará en condiciones de viajar a Argentina

Más de la mitad de los comercios de Rosario perdió ventas en el último trimestre

Por Matías Petisce
La Ciudad

Más de la mitad de los comercios de Rosario perdió ventas en el último trimestre

Producir y demostrar: el desafío ambiental del agro argentino

Por Patricia Martino
Agro

Producir y demostrar: el desafío ambiental del agro argentino

El papa León XIV recibió el alta y vuelve al Vaticano tras la cirugía por cáncer
Información general

El papa León XIV recibió el alta y vuelve al Vaticano tras la cirugía por cáncer

Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja
Policiales

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja