La Feria del Libro de Rosario cerró su edición más convocante con un impulso en las ventas

El evento concluyó ayer con un balance favorable y se consolida como uno de los grandes encuentros literarios del país

El gran número de asistentes, sumado a las más de 350 actividades programadas, reafirmaron a la Feria del Libro como una cita imperdible.

El Cultural Fontanarrosa fue sede de una gran fiesta cultural que se prolongó por once días en un gran encuentro literario. La edición 2026 consolidó el sello distintivo de este evento, caracterizado por una fuerte presencia de autoras y autores rosarinos y una notable pluralidad de voces. La Feria del Libro de Rosario se posicionó como un evento de gran convocatoria no sólo local, sino que además recibió a turistas de todo el país, impulsados por el fin de semana largo. El sector comercial tuvo un balance altamente positivo, de la mano de un acompañamiento de la ciudad y de distintas promociones.

“Hemos vivido una gran feria, la más convocante de todas sus ediciones , con una calidad y una diversidad de presentaciones que la posiciona como uno de los eventos culturales más importantes. Vino público de todos los barrios, de todas las edades y eso es a lo que apuntamos con esta propuesta. Reafirma la decisión política de la Municipalidad de Rosario y su intendente del por qué invertir en estos eventos”, dijo el secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad, Federico Valentini.

Por su parte, la ministra de Cultura de la provincia de Santa Fe, Susana Rueda, afirmó: “Al igual que los Juegos Suramericanos, la Feria del Libro fue un maravilloso lugar de encuentro para rosarinos, santafesinos y todos los visitantes que pudieron recorrer los pasillos del Centro Cultural Fontanarrosa”.

Respecto a la incidencia del evento en el plano local, Valentini destacó que “para un sector que viene en una situación difícil, han sido buenas las ventas en relación a la feria anterior. Así que el balance es sumamente positivo”.

De manera coincidente, Susana Rueda hizo énfasis en lo que deja la feria a Rosario: “Estamos muy felices de poder desatar los afectos y las pasiones por el libro que se demostraron en esta feria, donde se vendieron cifras inéditas, en un momento muy difícil”.

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Récord de público

El gran número de asistentes, sumado a las más de 350 actividades programadas a lo largo de los once días, reafirmaron a la feria como una cita cultural imperdible. Además de los escritores nacionales, más de 150 autoras y autores locales presentaron sus recientes publicaciones. Gabriela Stringa fue una de las escritoras seleccionadas a través de la convocatoria de autores, quien presentó su primer libro “Eso que siempre estuvo ahí”: “Mi experiencia fue alucinante. Para alguien que recién arranca, ser parte de una grilla en la que figuran escritores top level te hace sentir orgullosa, feliz y también tenida en cuenta”.

Para Dahiana Belfiori, quien presentó “No es posible ordenar el fuego” (Mal de archivo Ediciones), la feria “es una ocasión privilegiada de encuentros, donde suceden muchas cosas al mismo tiempo y eso, que a primera vista puede resultar apabullante, es la condición necesaria para abrazarnos entre amigas y amigos y celebrar los hallazgos literarios”. Además hizo énfasis en la feria como espacio de encuentro y de circulación de la palabra: “Hay un clima de alegría que revivo cada año y que se teje en las recomendaciones lectoras de la mano de libreras y libreros. Hay novedades que las editoriales rosarinas editan con pasión y excelencia acompañando a sus autoras y autores y una variedad de presentaciones de libros que resulta imposible no sentirse convocada”.

Una de las particularidades del evento fue la presencia de un público intergeneracional, impulsado por una vasta oferta programática que incluyó propuestas para que nadie se quede afuera. La agenda contempló actividades especialmente pensadas para bebés de 0 a 3 años de edad. En el espacio de infancias se desarrollaron más de 60 presentaciones y lecturas para distintas edades.

Adolescentes y jóvenes también dijeron presente, atraídos por presentaciones de novelas juveniles y temáticas afines. Entre los autores más convocantes de este público se ubican Santiago Speranza y Luquitas Rodríguez. Además, libreros y editores destacaron su visita: “Vinieron muchos adolescentes, muchos de 20 para abajo, increíble la cantidad. Porque hay una idea de que los chicos no leen, que no quieren leer, que están todo el día con el celular, y yo sostengo que leen romance y clásicos” afirmó Yanina de Puerto Libros. Desde la Librería Homo Sapiens destacaron que hay varias editoriales que han publicado más material juvenil. En tanto, una gran parte de la programación de talleres y charlas fueron pensadas para el público adulto y adulto mayor, a la vez que se realizaron actividades específicas para mayores de 65 años.

La Feria Internacional del Libro Rosario fue organizada por la Municipalidad de Rosario, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Universidad Nacional de Rosario y la Fundación El Libro.

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Stands y presentaciones

En total, el evento contó con más de 50 stands de librerías y editoriales de todo el país, lo que garantizó una amplia oferta de títulos para todos los públicos. Libreras y libreros destacaron un gran movimiento durante los once días del evento; los fines de semana fueron los días con mayor convocatoria, impulsados el primero por el fin de semana largo, con una marcada presencia de turistas; y el segundo fin de semana, de la mano de las compras por el Día de la Madre.

Pablo Perez de Homo Sapiens destacó: “La feria está muy instalada, hay mucha gente que viene a visitarla y más de una vez y el fin de semana largo ayudó mucho”.

Martina Mainelli de El Cuco no existe compartió la mirada: “El balance es positivo con respecto a años anteriores. Vino gente de afuera, de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, de pueblos de Santa Fe. Favoreció muchísimo el feriado con respecto al primer fin de semana de años anteriores”. De igual manera, desde Librería Paradoxa señalaron la presencia de “gente de todos los rangos etarios y del interior”.

Desde el stand de las editoriales Beatriz Viterbo y Bajo la Luna afirmaron: “Estamos muy contentos con la cantidad de gente que se acercó a conversar con interés sobre nuestros libros. También con las ventas, que crecieron un 18 % respecto del año pasado y fueron las más altas de los últimos tres años”. Yanina de Puerto Libros añadió: “Podría decir que fue una fiesta del libro, de darle una revalorización al libro y a la lectura”.

Los más elegidos de la Feria del Libro

Si bien el evento ofrece una gran variedad de títulos, con catálogos editoriales diversos, algunos libreros comentaron cuáles fueron los libros más pedidos.

Entre los más solicitados, varias librerías coincidieron en mencionar a Claudia Piñeiro, Viviana Rivero, Selva Almada, Marcela Ternavasio, Eduardo Sacheri, Mariana Enríquez, Gabriel Rolón, Samantha Schweblin y Leila Guerriero.

Respecto a los títulos elegidos por el público joven, mencionaron: “Vendimos muchos clásicos que teníamos en oferta, como Orgullo y prejuicio, Drácula, Frankenstein, 1984, Rebelión en la granja, la Ilíada y la Odisea, y después todo lo que es Dostoievsky. También se vendió mucho la Hipótesis del amor, de Ali Hazelwood y Harry Potter”.