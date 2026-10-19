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Uber quiere sumarse al debate en el Concejo por la legalización de las apps

El gerente de Comunicación de Uber ofreció "aportar datos" a la discusión. "Van en la dirección correcta", enfatizó

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

19 de octubre 2026 · 06:10hs
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Tras la polémica reunión en el Concejo para tratar el proyecto que legaliza Uber y otras App; los directivos de la firma plantearon aportar datos e información para el texto enviado previamente por la Intendencia.

Virginia Benedetto / La Capital

Tras la polémica reunión en el Concejo para tratar el proyecto que legaliza Uber y otras App; los directivos de la firma plantearon aportar datos e información para el texto enviado previamente por la Intendencia.

"Estamos dispuestos a aportar datos a la discusión que se plante en el mensaje sobre la legalización de las plataformas. Si nos convocan, allí estaremos, como siempre". Con estas palabras, el gerente de Comunicaciones para el Cono Sur de Uber, Juan Labaqui abrió las puertas a una discusión pública en el Concejo sobre el avance de las App en Rosario para el traslado de personas.

El responsable para el hemisferio sur del aplicativo más utilizado en la ciudad para la movilidad de personas por fuera de los servicios públicos, dialogó con La Capital y adelantó que buscarán tener una silla en las comisiones del Concejo municipal para ser escuchados antes de que se redacte el texto final del mensaje enviado por la Intendencia, en el que se plantea la legalización tanto de Uber como de Didi, entre otros.

>>Leer más: Javkin: "Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder"

-¿Cómo analizan el mensaje del intendente Pablo Javkin y cómo van siguiendo el debate en el Concejo?

-La discusión es muy positiva. El mensaje es un paso en la dirección correcta en cuanto a la manera y el encuadre y ahora falta ver el texto final y el tratamiento parlamentario que se está haciendo. A nosotros nos gustaría participar, como siempre los hacemos en cualquier debate regulativo porque definitivamente hay un punto de información que podemos aportar tanto de antecedentes en ciudades de Argentina como en la región y podemos ver el sistema de inscripciones y adecuaciones. Por lo pronto, el primer proyecto está en la dirección correcta, podría aportar bastante en términos de información para que lo que es Rosario. Siempre que pensamos en la plataforma usuario y conductor están al tope y se contemplan estas dos partes. Que esté el usuario por encima y en la mente del intendente y los legisladores es muy importante.

>>Leer más: La regulación de Uber expuso tensiones políticas cruzadas en el Concejo

-¿Cómo analizan la discusión de los últimos 5 años en Rosario, y como ven el ahora de Uber?

-La evolución en cuanto a lo que la gente demostró fue super positiva en Rosario. Desde antes en lo que hace a movilidad, pero más recientemente con el desembarco de Uber Eats (el nuevo servicio por aplicación de delivery) y la potencialidad de ambas combinadas es un escenario optimista. Cuando se piensa en que el usuario busca soluciones en una sola plataforma y lo hace por plataforma de beneficios Uber One, lo que le permite acceder a descuentos en restaurantes, y pequeños y medianos comercios también beneficiarse. Hubo muchísimos avances en estos últimos 5 años. El crecimiento siempre está. Empiezan a aparecer casos de nuevos usos. Soluciones que aparecieron recientemente pero que hoy muestran mucha adhesión que son las opciones de reservar un viaje que es un hábito distinto. Empiezan marginales pero están y marcan tendencia. Lo mismo para solución a adolescentes o adultos mayores, o ahora opción de usuarias mujeres que piden viajar con conductoras mujeres. El techo empieza a cambiar a medida que aparecen casos de usos distintos.

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-¿Está dado el escenario y el marco laboral con las reformas y los cambios en el mercado para que Uber sea una opción de nuevo empleo, segundo empleo o refuerzo en un hogar?

-Argentina tradicionalmente siempre fue un mercado donde siempre manejar Uber fue un suplemento o un agregado. Desde siempre cerca 7 de cada 10 argentinos lo hacen menos de 20 horas semanales. Esto no ha cambiado mucho. Este tipo de patrones no ha cambiado. La reforma laboral no cambia en este caso para Uber. Estas condiciones están dadas naturalmente para seguir viendo qué mas se puede hacer.

-Han planteado que quieren ser parte del proyecto, participar, o al menos aportar información. ¿En qué específicamente?

-De acuerdo a lo que salga de la comisión podemos aportar información en materia de debate. En el texto, pero no tenemos una banca de concejal, pero sí qué funciona en otras ciudades, que se ha regulado en otros proyectos, tanto en la Argentina como en el exterior. Tenemos experiencias para aportar que qué funciona para los objetivos que se proponga Rosario. Depende de lo que llegue al texto. Si se propone por ejemplo un artículo donde hay cosas que no funcionaron y se chocaría con la realidad, vamos a advertirlas por la experiencia en otras ciudades. Y en cuanto al seguro en la Argentina existe desde 2019 y la Superintendencia de Seguros de la Nación emitió una resolución explicando cómo deberían ser los seguros de plataformas. En nuestro caso, es el mismo tipo de seguro que rige en Mendoza desde 2018, que es contra terceros de responsabilidad civil y accidentes personales que tenemos corporativamente con una compañía y es el mismo independientemente del producto que se ofrece. No cambia nada si es en Mendoza o en Rosario, si es un pasajero o son cuatro. Si se pagó más o menos un viaje. No es un tema. Y en cuanto a la antigüedad de los coches, entendemos que siempre debe ser acorde al parque automotor de cada ciudad. Algo real que no sea forzado. De lo contrario pasa a ser una exigencia que busca calidad en el servicio pero termina operando como una barrera de entrada para quien necesita tener una actividad económica. La antigüedad debe ser representativa del parque automotor.

Evolución de la App

-Los taxis los empezaron combatiendo y pidiéndole al Ejecutivo que los eche de la ciudad. Ahora, varios taxistas tienen la app en sus celulares y la usan. De modo que el usuario al pedir un viaje muchas veces le llega un taxi.

-Es algo previsto. En 2022, lanzamos Uber taxi en todo el país, y en la medida que se pudieran recibir viajes adicionales y con la opción de ver la carta de oferta pueden hacerlo. Esto fue anunciado y buscado. Y la experiencia en toda la Argentina fue súper positiva. El usuario está avisado y el conductor está sabiendo que es un pedido como Uber taxi. Ahora, en Rosario, y en líneas generales queremos que salga bien, es un paso muy positivo y lo estamos siguiendo. Estamos a disposición para aportar información, y sin urgencia por los tiempos legislativos. Estamos dispuestos a ir al Concejo porque además lo hemos hecho las veces que nos han llamado. Y siempre hemos estado. No hablaría de los taxistas como un monolito. Desde que lanzamos la app fue muy bien recibida en lo que hace a la cantidad y cómo se usa. Antes era una discusión en algún punto de algunos y no necesariamente representativa de todo el colectivo de taxis. Y creemos que hoy está bastante superada.

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