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Puerto San Martín suma nuevos cruces ferroviarios para mejorar la conectividad urbana

La Municipalidad avanza con la habilitación de pasos a nivel, una obra que apunta a ordenar el tránsito, descomprimir calles clave y vincular con mayor fluidez los sectores este y oeste de la ciudad

21 de junio 2026 · 09:00hs
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La habilitación de pasos a nivel forma parte de un proceso que el municipio viene presentando desde hace tiempo y pone el foco no sólo en la apertura de nuevas calles

La habilitación de pasos a nivel forma parte de un proceso que el municipio viene presentando desde hace tiempo y pone el foco no sólo en la apertura de nuevas calles, sino también en la posibilidad de reorganizar la circulación interna de Puerto San Martín.
Puerto San Martín suma nuevos cruces ferroviarios para mejorar la conectividad urbana

Puerto San Martín suma nuevos cruces ferroviarios para mejorar la conectividad urbana

La apertura de nuevos pasos ferroviarios en Puerto General San Martín comienza a concretar una gestión que demandó años de trabajo y negociaciones. El objetivo planteado por el intendente Carlos De Grandis es dotar a la ciudad de más alternativas de circulación y mejorar la transitabilidad diaria de vecinos, transportistas y servicios públicos.

Los trabajos fueron anunciados por De Grandis junto a Roberto Urquía, propietario de Nuevo Central Argentino (NCA), luego de un proceso sostenido de diálogo entre el municipio y la empresa ferroviaria. Desde la administración local destacaron que la obra permitirá avanzar sobre una demanda histórica vinculada con la conectividad urbana.

La habilitación de los cruces no sólo agilizará el paso cotidiano de los vecinos, sino que también ayudará a descomprimir el tránsito sobre calle Córdoba, una de las arterias más utilizadas para el ingreso y egreso de la localidad. En ese marco, la intervención se complementa con obras destinadas a mejorar la circulación peatonal, la seguridad vial y el ordenamiento del espacio público.

Conecctividad urbana

El proyecto integral incluye la renovación de conexiones de veredas para brindar mayor seguridad a los peatones, la colocación de cestos de basura reutilizados del sector del Centro Comercial a Cielo Abierto, la demarcación de cordones con pintura y la instalación técnica de cruces de caminos de vías homologados.

Según se remarcó, el impacto de la obra se verá en un flujo de tránsito más equilibrado, con menor congestión en calles paralelas y mejores condiciones de seguridad vial. También favorecerá el funcionamiento del transporte público, la conexión entre barrios y el acceso a establecimientos educativos, deportivos, culturales y de salud.

Otro de los puntos destacados es la mejora en los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia. Al contar con más alternativas de cruce, ambulancias, bomberos y móviles policiales podrán desplazarse con mayor rapidez ante situaciones críticas, evitando demoras asociadas a la saturación de los pasos existentes.

La gestión municipal ya proyecta además la habilitación de otros cruces clave, entre ellos los de Andrés Pitón y Rivadavia. Con estas intervenciones, el municipio busca dar una respuesta definitiva a una problemática histórica: la integración vial entre el este y el oeste de Puerto.

Un plan más amplio

La habilitación de pasos a nivel forma parte de un proceso que el municipio viene presentando desde hace tiempo y pone el foco no sólo en la apertura de nuevas calles, sino también en la posibilidad de reorganizar la circulación interna de Puerto San Martín. La mejora de la transitabilidad, la reducción de la congestión y la conexión más directa entre barrios aparecían entonces como ejes de una planificación urbana más ambiciosa, vinculada además con la seguridad vial, el transporte público y la accesibilidad a instituciones educativas, deportivas, culturales y sanitarias.

El primer avance concreto de ese esquema fue la apertura del cruce de calle Mendoza, habilitado en junio, que abrió una nueva alternativa de paso sobre las vías y sirvió como antecedente directo de la intervención en Sarmiento.

Cuando se informaron los trabajos finales, la obra fue vinculada también con otras inversiones municipales en infraestructura, como la pavimentación de Héroes de Malvinas y el nuevo ingreso a la ciudad por la zona oeste. Esa mirada permite entender que los pasos ferroviarios se integran a un mapa más amplio de conectividad, en una localidad atravesada por el movimiento portuario, la circulación de camiones, la actividad industrial y el crecimiento residencial de los últimos años.

>>Leer más: Puerto General San Martín impulsó un foro sobre innovación y educación ambiental

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