Ciciliani pide la intervención de Nación en los serios problemas de Oil y Vassalli

La ministra de la Producción Alicia Ciciliani se refirió a la situación de dos empresas importantes radicadas en Santa Fe que atraviesan problemas importantes con peligro de cierre. La petrolera Oil y la constructora de cosechadora Vassalli.

En declaraciones al programa "Procopio 830", la funcionaria del gobierno provincial sostuvo que ayer se reunió con el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, y con representantes de los trabajadores del Oil.





"Les expresamos a los obreros y al senador que no queremos perder una refinería de petróleo en el Cordón Industrial que además fabrica asfalto", afirmó Ciciliani, quien agregó: "No sólo queremos preservar los puestos de trabajo, que es primordial. Además queremos sostener la actividad económica. Hemos tomado el compromiso de llamar a posibles inversores. Vamos a hablar con el ministro (de la Producción nacional, Francisco) Cabrera para que tomemos juntos este tema, que es estratégico, difícil en una actividad que no se soluciona con una cooperativa de trabajo como muchas veces ocurre en pequeñas actividades que los trabajadores pueden sostener".

"Hablamos de refinar petróleo. Cada barco que llega representa millones de pesos que necesitamos para invertir. No queremos perder esa actividad económica. Ya estamos trabajando en este tema", agregó la ministra.

En cuanto a la situación planteada en la planta industrial Vassalli de Firmat, Ciciliani sostuvo que "se sigue monitoreando las dificultades que tiene. Ayer en una reunión con los equipos del trabajo recordamos que en 2008, cuando estábamos en el Ministerio de Trabajo, pedíamos programas Repro para Vassalli. Tenemos que tomar las causas con miradas estructurales. Llega un momento en que los paliativos no funcionan. Vassalli debe hacer una transformación productiva que la vamos a encarar junto con el gobierno nacional".