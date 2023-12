Casilda: el intendente aseguró que dejará una Municipalidad saneada y mejor de como la recibió

image - 2023-12-07T152351.292.jpg

La deuda recibida por la actual administración hace cuatro años y que ya fue cancelada superaba los 95 millones de pesos, una suma que proyectada al 30 de noviembre de este año sería de 920.800.000 pesos.

"Ese es el monto actualizado que deberíamos pagar si hoy comenzaríamos la gestión, pero lo importante es que las cuentas ya están saneadas y este jueves a la mañana pagamos los aguinaldos y los sueldos de diciembre”, destacó el intendente. De acuerdo al informe elaborado por el municipio, el balance contable al 30 de noviembre arroja un superávit estimado de 36 millones de pesos.

"Nos llena de orgullo haber podido revertir el complejo panorama y entregar un municipio con muchos menos problemas que los que recibimos”, señaló Golosotti tras hacer hincapié en "los esfuerzos realizados para transitar la pandemia del Covid-19 que hizo postergar planes y tomar decisiones que jamás hubiésemos pensado".

"Pero _añadió_ pudimos salir adelante trabajando en equipo y en la actualidad podemos ver obras terminadas o que están en marcha, las cuales llevan la impronta del amor que le tenemos a nuestra ciudad".

La remodelación de la Peatonal Sarmiento, la pavimentación de calles, el recambio de luminarias, la puesta en valor de espacios verdes, el refuerzo de la red de agua potable, la modernización del sistema de monitorio, la puesta en marcha de la planta de tratamiento y reciclaje de residuos, la ampliación de centros de salud públicos y la creación del Centro Cultural Eduardo Bracaccini, son algunas de las obras enumeradas.

Golosetti instó a la sociedad a "no hacer juicios de valor apresurados y acompañar a los nuevas autoridades municipales porque la suerte del intendente está directamente vinculada a la de la ciudadanía”. Y sumó: "No pedí esto cuando asumí sino cuando me voy, fundamentalmente pensando en el gobierno que viene; hay que tener la paciencia necesaria y entender que no todos los problemas se solucionan de la noche a la mañana”.

Resaltó que "son muchos menos los problemas que tiene esta ciudad a partir de nuestra gestión, pero aquellos que no pudimos resolver tengan la seguridad de que vamos a aportar y ayudar para resolverlos”.

Golosetti resaltó el apoyo del senador del departamento Caseros, Eduardo Rosconi, para llevar adelante gestiones tanto a nivel provincial como nacional y, al mismo tiempo, valoró lo aportado por su equipo de trabajo durante sus cuatro años de gobierno. "Cuando se conducen los destinos de una ciudad no hay lugar para mezquindades ni egoísmos. Trabajar juntos fue nuestra forma de gestionar y, fundamentalmente, de ver el mundo", concluyó.