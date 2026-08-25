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La segunda Feria del Libro de Alvear fue un encuentro entre literatura y cultura durante el fin de semana

El Puerto Cultural de la ciudad fue sede de la muestra que además promovió el trabajo literario de autores locales, regionales y nacionales

25 de agosto 2026 · 12:00hs
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Con la participación de 13 autores y expositores

Con la participación de 13 autores y expositores, la Feria ofreció presentaciones de libros, talleres de encuadernación, una biblioteca ambulante, artesanos, emprendedores y un paseo gastronómico. 
La segunda Feria del Libro de Alvear fue un encuentro entre literatura y cultura durante el fin de semana

La segunda Feria del Libro de Alvear fue un encuentro entre literatura y cultura durante el fin de semana

Durante el sábado 22 y domingo 23 de agosto se llevó adelante la segunda edición de la Feria del Libro de Alvear, una propuesta que reunió literatura, música, arte, cultura y producción local en el Puerto Cultural.

Con la participación de 13 autores y expositores, la Feria ofreció presentaciones de libros, talleres de encuadernación, una biblioteca ambulante, artesanos, emprendedores y un paseo gastronómico. También formaron parte de la propuesta distintas librerías y editoriales como Libreando, Brava Libros, Leo Libros, El Principito y Yo, Indómitas Libros y Homo Sapiens.

Uno de los momentos destacados fue la puesta en vigencia de la Ordenanza N.º 831/2022, que adhiere a la ley provincial 13.685 “Un niño, un cuento”. La iniciativa establece la entrega de un libro a cada recién nacido, con el objetivo de promover el acercamiento temprano a la lectura y fortalecer el vínculo familiar.

La actividad contó con la presencia de la poeta Jesica Diore, impulsora de esta iniciativa, quien destacó la decisión del municipio de Alvear de adherir a la propuesta: “Hace doce años que vengo llevando adelante una iniciativa que titulé El primer libro, actualmente es la ley 13.685 'Un niño, un cuento'. Es un placer haber compartido la presentación en un acto tan emotivo como es la segunda Feria del Libro de la ciudad de Alvear”.

Además, señaló la importancia de acercar los libros a las familias desde los primeros años: “Ese libro que llega a ese bebé es el alimento y el motor de la unión familiar, del estímulo a la lectura y fomenta todo su crecimiento y el acercamiento a temprana edad de la lectura y el cariño y afecto a sus padres al contarlo”.

La cultura en diversas expresiones artísticas

La Feria también contó con la presencia de Carla Bertolini, cantautora y compositora de folklore, quien presentó “Canciones nuevas y viejas”, una propuesta construida a través de versos, coplas e historias cantadas.

Otro de los invitados fue Alejandro Bercovich, economista y periodista, quien presentó su libro “El país que quieren los dueños”, una obra que propone un debate sobre el rol de la élite empresarial en Argentina. El libro reúne distintas miradas para reflexionar sobre qué país imaginan quienes concentran empresas y recursos, y plantea interrogantes sobre la existencia de un proyecto de país, las relaciones entre poder, medios y dinero y el escenario político y económico actual.

En el espacio dedicado a las expresiones artísticas también se destacó Patricia San Juan, quien presentó su adaptación de “El Principito y el Zorro” y una muestra de colección realizada con distintas técnicas de origami, que llamó la atención por su nivel de detalle y elaboración.

También estuvo presente Gabriel Bertino con su libro “El peso de las sombras”, una serie de cuentos y relatos inquietantes que entrelazan situaciones cotidianas con elementos fantásticos. La obra invita a descubrir otras dimensiones detrás de aquello que, a simple vista, parece conocido.

La literatura vinculada con la naturaleza también tuvo su lugar de la mano de Lucía Adrien Rugger, quien presentó “Tejido verde: caminando los ciclos estacionales en compañía de las plantas”, una recopilación de gran parte de su recorrido de investigación sobre el Reino Vegetal. La obra fue escrita y editada íntegramente en la localidad vecina de Pueblo Esther.

Literatura y educación

En relación con los desafíos de la educación contemporánea, Susana Copertari presentó “Entre tizas, chips e inteligencia artificial”, obra escrita junto a Fernando Avendaño. El libro explora las transformaciones que atraviesa la educación tradicional frente al avance de la inteligencia artificial y propone reflexionar sobre las nuevas formas de enseñar y aprender. A través de un recorrido que vincula pizarrones y algoritmos, escritura y código generativo, plantea una mirada sobre la reconfiguración de las herramientas y las prácticas educativas en la era postdigital.

El fútbol y las historias de pueblo también estuvieron presentes con Damián Andreoli y “Gol gana”, una obra que reúne 11 cuentos inspirados en historias futbolísticas de General Lagos. Los relatos recuperan experiencias vinculadas con la infancia, la vida en un pueblo, el tiempo compartido, la amistad, el amor y las diferencias sociales. La obra fue declarada de interés cultural por el Poder Ejecutivo Municipal de Santa Fe.

Por su parte, Roxana Di Carlo presentó “El negocio de ser vos”, una propuesta que plantea un recorrido personal y emocional para quienes buscan reinventarse, encontrar nuevas herramientas y construir una vida con propósito.

La producción local también tuvo un lugar destacado con la presentación de Alberto Arribas y su obra “Un pueblo que inspira, libros que transforman”, un trabajo vinculado a historias y personajes de nuestra ciudad.

“Es hermoso poder presentar esto que tiene mucho que ver con Alvear. Lo llevo en mi corazón, mucha gente conocida, mucha gente que tiene que ver con mi historia en cada narrativa y volver a conectar con esto es muy emotivo”, expresó Arribas.

En la misma línea, destacó la importancia de generar oportunidades culturales desde localidades como Alvear: “Creo que es una posibilidad para cualquier niño o niña que tiene un sueño o un proyecto. En un lugar tan pequeño como es Alvear, comparado con otras ciudades, también es posible, desde que te acompañen las familias; a mí me pasó eso”.

Durante la Feria también se presentó “Matías, ni víctima ni premio consuelo”, escrito por Matías Joaquín Peralta Proske y su madre, la Lic. Erika Pasero Poske. La obra relata su proceso de adopción y los desafíos que atravesaron durante ese camino, con el objetivo de visibilizar la adopción de niños mayores y romper prejuicios en torno a la adopción a partir de los 7 años.

“Puede ser concientizar, visibilizar sobre la adopción, fomentar la adopción en niños grandes y romper los prejuicios en la adopción de niños mayores a 7 años. Es poder charlar con las personas cara a cara y contar nuestra historia”, explicó Matías durante la presentación.

Por su parte, Erika Pasero Poske destacó el proceso de escritura y el mensaje que buscan transmitir: “Queremos dejar con el libro que se puede, que más gente se anime a elevar la franja etaria y darle la oportunidad a un chico que a lo mejor tiene 7 u 8 años o más”.

Durante la jornada, el intendente Carlos Pighin también resaltó el valor de la propuesta y el rol de la literatura como herramienta para transmitir conocimientos entre generaciones: “Es un lugar, un evento donde la cultura y lo social se vinculan, pero sobre todo para fomentar la literatura. Se trata de la necesidad de la humanidad de dejar sus conocimientos, sus historias, para contarlas en el momento, pero dejarlas para las generaciones futuras. Y acá se está haciendo un poco eso”.

Declaración para la Feria del Libro de Alvear

La segunda Feria del Libro de Alvear fue además declarada de interés por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, como reconocimiento a una propuesta que continúa consolidándose como un espacio de encuentro para escritores, lectores, familias y actores culturales.

También se destacó la Biblioteca Ambulante, una iniciativa destinada a fomentar la lectura mediante el intercambio y la venta de libros dentro de un colectivo, junto con la participación de librerías y editoriales. La Feria se completó con una amplia propuesta de artesanos, emprendedores y un paseo gastronómico, consolidando dos jornadas de encuentro alrededor de la cultura, la literatura y las distintas expresiones artísticas.

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