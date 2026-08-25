La Capital | Ovación | Cristian Fabbiani

Cristian Fabbiani renunció al equipo que dirigía en Europa poco más de dos meses después de asumir

Lo anunció él mismo a través de sus redes sociales, aunque no explicó los motivos. Cómo le fue antes de dimitir

25 de agosto 2026 · 19:44hs
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Cristian Fabbiani se fue a trabajar a Europa pero duró apenas dos meses. Hoy comunicó que deja al equipo al que dirigía.

Cristian Fabbiani se fue a trabajar a Europa pero duró apenas dos meses. Hoy comunicó que deja al equipo al que dirigía.

En Newell's no dejó un buen recuerdo: dejó al equipo muy comprometido con el descenso y unos meses después de su renuncia dijo que le iniciaría un juicio al club para reclamar una deuda. Definitivamente, Cristian Fabbiani no quedará en la memoria colectiva de los rojinegros.

Después de que lo despidieran, a pocas fechas del final de la fase de grupos del torneo Clausura 2025, el Ogro Fabbiani estuvo algunos meses sin dirigir. Sin embargo, meses después sorprendió al mundo del fútbol al anunciar que se iba a trabajar a Europa.

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Su primera experiencia en Europa

El club que había decidido contratarlo es el Vardar Skopje, el supercampeón de Macedonia del Norte. Fabbiani sucedió allí a un entrenador que había ganado varios títulos con el equipo, el más fuerte de esa nación europea.

Sin embargo, su aventura europea duró apenas algo más de dos meses. Es que este martes, el propio Fabbiani anunció públicamente a través de sus redes sociales que deja su cargo. Aunque no dio los motivos ni dijo lo que hará, dio a entender que regresará a Argentina. "A casa", dijo en su comunicado.

“Me toca despedirme de este club y quiero hacerlo con el corazón. Quiero agradecer a los jugadores, al cuerpo técnico, a los trabajadores del club, a la dirigencia y, especialmente, a todos los hinchas que estuvieron acompañándonos", dijo el Ogro en un comunicado. Y añadió: "Desde el primer día intenté entregar todo lo que tenía, con compromiso, trabajo y pasión por el fútbol”.

Fabbiani: "Me voy tranquilo"

Más adelante, el exentrenador de Deportivo Riestra y Newell's expresó: “Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo en cada día de trabajo. Deseo de corazón que Vardar siga creciendo, compitiendo y consiguiendo grandes cosas. Este club tiene una historia enorme y una gente que merece muchas alegrías. Gracias, Vardar, por haberme permitido ser parte de tu historia. Hasta siempre y mucha suerte”.

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En su corta estadía en Madeconia del Norte, Fabbiani dirigió al Vardar en algunos partidos de local y en la Pre Champios League. Allí, el rojinegro macedonio se cruzó con el Kups de Finlandia: perdió 2 a 0 de local y ganó 3 a 2 de visitante, aunque quedó afuera.

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